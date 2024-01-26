«Слушали, что давали»: продюсер раскрыл секрет успеха «дискотеки 90-х» Продюсер Бабичев связал любовь россиян к «дискотекам 90-х» с однообразием музыки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дискотеки 80-х и 90-х собирают аудиторию, которая сплочена одним жанром музыки, отсюда и большой интерес россиян к подобным мероприятиям, рассказал NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, это состоявшийся бренд, поэтому появившиеся позднее артисты с удовольствием выступают на этих концертах, чтобы собрать зал и получить свой гонорар.

В то время особо не выбирали, что слушать, слушали, что давали. Дискотека 90-х — состоявшийся бренд, даже те артисты, которые ничего не делали в это время и появились намного позже, например, все фабриканты, «Акула», «Фактор-2», H-Fi. Они стали популярными в нулевых. Даже они ни разу не стесняются выступить в солянке под брендом «Дискотека 90-х». Особо нет разницы, два года раньше или позже, все равно тебя любят и помнят, потому что ассоциируют с прошлым успешным временем. Выступать под этим брендом престижно, потому что точно соберешь зал, билеты будут раскуплены, и артист получит свой гонорар, — отметил Бабичев.

Ранее журналист Олег Кармунин заявил, что дискотеки с музыкой 2010-х годов не появляются как массовое явление, поскольку в период с 2008 по 2015 год в России не было молодежной культуры. Эксперт отметил, что не понимает, кем из музыкантов этого времени можно было бы заполнить трек-лист. Комментируя слова Кармунина, Бабичев подчеркнул, что организовать такое мероприятие, как «дискотека 10-х», непросто, поскольку тяжело удовлетворить запросы всех любителей музыки того периода.