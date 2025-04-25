Слухи об изменах мужу, конфликт с Киркоровым, пластика: как живет Слава

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Слава

Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что бизнесмен из списка Forbes Анатолий Данилицкий расстался с певицей Славой (Анастасия Сланевская) из-за ее измен. Что об этом известно, как живет артистка, что за проблемы у нее были из-за пластической операции?

Правда ли, что Слава изменяла мужу

«Светский хроник» со ссылкой на знакомую пары пишет, что Данилицкий нервничал из-за того, что Слава не возвращалась ночевать домой и задерживалась с танцорами.

«Гулять там начала Настя (домой по несколько дней не приезжала ночевать, задерживалась с танцорами), дед сильно нервничал, потом установил Тиндер и понял, что жизнь то снова началась. Из его первых уст», — сказала женщина, знакомая с Данилицким.

Слава объявила о расставании с мужем в декабре 2022 года. У певицы от бывшего возлюбленного есть дочь Антонина, которая родилась в 2011 году.

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Из-за чего Слава поссорилась с Киркоровым

Осенью 2023-го Слава заявила, что может раскрыть тайны певца Филиппа Киркорова и звездного хирурга Тимура Хайдарова. По словам исполнительницы, узнав о них, женщины больше не захотят ложиться под нож доктора и ходить на концерты артиста. Слава также попросила Киркорова и Хайдарова «убрать руки от женщин».

«Хотите я вам расскажу несколько тайн по поводу Тимура Хайдарова и по поводу Филиппа Киркорова? Хотите расскажу? У меня очень много тайн. Это даже не тайны, это просто такая грязь, что вы все <...> больше никогда не пойдете к нему под нож, а к этому певцу — на концерт. Давайте я расскажу? Вы закройте свое хайло и свои ручки уберите от женщин вообще!» — заявила Слава.

В сентябре 2024-го звезды встретились на караоке-вечеринке. После этого певица призналась, что помирилась с коллегой по сцене.

В разговоре с Super.ru артистка заявила, что после примирения с Киркоровым у нее «камень с души упал». По словам исполнительницы, ссора с коллегой была «по делу», но спустя время она остыла и «все поняла». Слава также отметила, что Киркоров ей импонирует и назвала его мудрым человеком.

Что за проблемы были у Славы после пластики груди

Летом 2023 года певица сообщила в соцсетях, что Хайдаров сделал ей неудачную пластику груди. Артистка жаловалась, что после операции у нее «одна грудь выше, другая ниже», а также остались шрамы. Исполнительница также была уверена, что операцию выполнил не Хайдаров, а его ассистенты.

«Видео [из клиники], которое я попросила, мне не предоставили (обязаны по закону). Если делал он, то я публично извинюсь за предположение, но не за результат. Есть предположение, что грудь делают его ассистенты, но мы платим сумасшедшие деньги за то, что нам делает Тимур», — заявила Слава.

По словам певицы, она «год не могла смотреть на себя в зеркало и избегала интимных отношений». В качестве компенсации Слава потребовала у Хайдарова миллион рублей.

Сам хирург предположил, что артистка не соблюдала рекомендации после пластики груди. Помимо этого, заживление швов, по словам хирурга, у всех происходит по-разному.

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