Слухи об алкоголизме и смерть сына: как жила последние годы Моргунова

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Светлана Моргунова

Диктор и народная артистка России Светлана Моргунова скончалась в минувшее воскресенье, 10 марта. Несколько лет назад она потеряла единственного сына Максима. Как жила Моргунова после его смерти, страдала ли алкоголизмом и кто ее поддерживал — в материале NEWS.ru.

За что любили Моргунову

Светлана Моргунова родилась 6 марта 1940 года в Москве. Она училась в театральной студии имени Моссовета и мечтала стать актрисой. Как рассказала NEWS.ru коллега и подруга Моргуновой диктор Алла Данько, Светлана увидела объявление о наборе в отдел дикторов Центрального телевидения, который организовал Юрий Левитан, приняла участие в конкурсе и успешно его прошла.

«Левитан стал крестным Моргуновой в профессии, очень тепло к ней относился. Светлана была близорукой. И все тексты, которые ей давали, выучивала наизусть. Память у нее была очень хорошая, отменная», — подчеркнула Данько.

По мнению коллеги, Моргунова была «одной из самых ярких и красивых женщин на советском телевидении». Данько вспоминает, что ее подруга отличалась хорошим вкусом при выборе одежды.

«Была иконой стиля. Со зрителями Светлана выглядела вкрадчивой и обаятельной, они сразу полюбили ее. Хотя характер у Моргуновой был непростым: твердый и крепкий. В жизни она могла быть и грубоватой, и резкой. Но именно это помогало ей добиться успехов в профессии», — вспоминает Данько.

Фото: Георгий Петрусов/РИА Новости Юрий Левитан

Чем запомнилась Моргунова

В разговоре с NEWS.ru телевизионный критик Александр Горбунов назвал Моргунову «эталоном в ведении концертов» и отметил «высокий профессиональный уровень» диктора.

«Присутствовала всегда сильная личностная нотка, когда Моргунова вела концерты. Не по бумажке и не по суфлеру, а познавательно и интересно доносила информацию о каждом участнике мероприятия до зрителей. Не „говорящая голова“ или голос за кадром. Без Моргуновой концерты не получались бы такими замечательными и душевными», — вспоминает критик.

По его мнению, «старая школа телевидения» была значительно профессиональнее современной. Горбунов напомнил, что советские дикторы проходили серьезный отбор и их работу на ТВ можно считать отдельным видом искусства. «И зрители относились к ним с огромной любовью и доверием», — добавил он.

Горбунов напомнил, что у подножия Останкинской башни есть исторический комплекс «Галерея звезд». Некоторое время назад один из экспонатов комплекса получил имя Светланы Моргуновой. По мнению собеседника NEWS.ru, диктор действительно заслужила это своим трудом.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Светлана Моргунова и Игорь Кириллов

Почему у Моргуновой не сложилась личная жизнь

Предположительно, в 1960-х Моргунова вышла замуж и родила сына Максима. Светлане пришлось одной воспитывать ребенка и работать, так как ее супруг скоропостижно скончался. Мама диктора, которую звали Клавдией (или Клавушкой в семье), помогала дочери и жила вместе с ней и внуком.

«Клавушка была очень строгой. Света ее любила, уважала и даже подчинялась», — вспомнил в разговоре с NEWS.ru друг Светланы Моргуновой диктор Владимир Березин.

Он также отметил, что телеведущая всегда была окружена мужским вниманием. По словам Березина, за Моргуновой ухаживали выдающиеся личности своего времени, «крутые мужики», чьи имена он предпочел не называть.

«Но Света ставила на первое место маму, сына и свою профессию, которую очень любила. Потому и не складывалась ее личная жизнь», — считает Березин.

По мнению Горбунова, многие известные телеведущие «расплачивались женским счастьем за успех в профессии».

«Такова цена. Когда ты отдаешь себя всей стране, выбираешь работу, то часто остаешься за бортом личного счастья», — считает он.

Данько не согласна с Горбуновым. По ее мнению, даже если рядом мужчина, это не значит, что женщина счастлива. «Света Моргунова не была легкомысленной и падкой на романы. Ее интересовала жизнь и профессия, а не это. Света была знакома с Юрием Гагариным и другими космонавтами. Все дружили, были на ты. И сына замечательного вырастила: красивого, умного, заботливого. Он ее буквально боготворил», — объяснила Данько.

Она вспоминает, что Моргунова очень гордилась Максимом и часто рассказывала подругам и коллегам о его успехах.

Фото: Александр Макаров/РИА Новости Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Михайловна Моргунова. 10 декабря 1966 года Фото: Александр Макаров/РИА Новости Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Михайловна Моргунова. 10 декабря 1966 года Фото: Василий Егоров, Алексей Стужин/ТАСС Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Михайловна Моргунова.16 мая 1970 года Фото: Василий Егоров, Алексей Стужин/ТАСС Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Михайловна Моргунова.16 мая 1970 года Фото: Герасимов Сергей/Фотохроника ТАСС Светлана Моргунова (на переднем плане) на праздничной программе «Голубой огонек», посвященной Международному женскому дню 8 Марта Фото: Герасимов Сергей/Фотохроника ТАСС Светлана Моргунова (на переднем плане) на праздничной программе «Голубой огонек», посвященной Международному женскому дню 8 Марта Фото: Александр Макаров/РИА Новости Диктор Центрального телевидения Светлана Моргунова и конферансье Олег Марусев ведут концерт. 1 июля 1988 года Фото: Александр Макаров/РИА Новости Диктор Центрального телевидения Светлана Моргунова и конферансье Олег Марусев ведут концерт. 1 июля 1988 года Фото: Пахомова Людмила/ТАСС Супруга модельера Марина Юдашкина (слева), Светлана Моргунова и Валентин Юдашкин на открытии нового Торгового дома Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте. 17 октября 1997 года Фото: Пахомова Людмила/ТАСС Супруга модельера Марина Юдашкина (слева), Светлана Моргунова и Валентин Юдашкин на открытии нового Торгового дома Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте. 17 октября 1997 года Фото: ИТАР-ТАСС/Антон Тушин Телеведущая Светлана Моргунова на юбилейном концерте певца И.Кобзона в Кремлевском дворце. 12 сентября 2007 года Фото: ИТАР-ТАСС/Антон Тушин Телеведущая Светлана Моргунова на юбилейном концерте певца И.Кобзона в Кремлевском дворце. 12 сентября 2007 года Фото: ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов Светлана Моргунова на съемках телепередачи «Две звезды» на Первом канале. 31 марта 2009 года Фото: ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов Светлана Моргунова на съемках телепередачи «Две звезды» на Первом канале. 31 марта 2009 года Фото: Антон Денисов Заслуженная артистка РФ Светлана Моргунова и народный артист СССР Иосиф Кобзон. 12 сентября 2009 года Фото: Антон Денисов Заслуженная артистка РФ Светлана Моргунова и народный артист СССР Иосиф Кобзон. 12 сентября 2009 года Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Заслуженная артистка РФ Светлана Моргунова в кинотеатре «Пушкинский» перед началом премьерного показа фильма режиссера Светланы Дружининой «Виват, Анна!» 12 ноября 2009 года Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Заслуженная артистка РФ Светлана Моргунова в кинотеатре «Пушкинский» перед началом премьерного показа фильма режиссера Светланы Дружининой «Виват, Анна!» 12 ноября 2009 года Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Празднование 50-летия модельера Валентина Юдашкина в Гостином Дворе. Светлана Моргунова, Вячеслав Зайцев и Клара Новикова. 14 октября 2013 года Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Празднование 50-летия модельера Валентина Юдашкина в Гостином Дворе. Светлана Моргунова, Вячеслав Зайцев и Клара Новикова. 14 октября 2013 года Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Светлана Моргунова на праздновании Международного женского дня в Культурном центре Эммануила Виторгана Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Светлана Моргунова на праздновании Международного женского дня в Культурном центре Эммануила Виторгана

Как Моргунова отреагировала на молодых ведущих на ТВ

Как отметил Березин, Моргунова отличалась настолько сильным характером, что выдержала непростой период в 1990-х. Тогда после перестройки был расформирован отдел дикторов, и звезды советского телевидения остались без работы.

«Была еще одна наша коллега, которая говорила, мол, повенчана с телевидением. И даже, когда время изменилось, она настаивала на том, что должна все равно вести программы в любом возрасте, отказывалась покидать телецентр и эфиры. Это была Валентина Михайловна Леонтьева, светлая ей память. Светлана заявила: «А я не хочу соревноваться с молодежью в эфире. Мне такие губы не накачать, сиськи не пришить, локоны не завить», — вспоминает Березин.

Как отметил коллега Моргуновой, она шутила над новыми дикторами и говорила: «Чем хуже они работают, тем чаще зрители будут вспоминать наше поколение».

Фото: Виталий Арманд/РИА Новости Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, телеведущая и радиоведущая Светлана Моргунова с коллегами

Злоупотребляла ли Моргунова алкоголем

В 2018 году СМИ написали, что у диктора проблемы с алкоголем. Гости программы «Пусть говорят» Первого канала сделали такой вывод после фотографий Моргуновой с похорон певца Иосифа Кобзона. По их мнению, телеведущая выглядела нездоровой.

Максим защитил мать и выразил негодование. По словам сына Моргуновой, у нее все было хорошо. Сама звезда ТВ также прокомментировала информацию о пристрастии к спиртному. «Совершенно случайно переключала каналы и вдруг наткнулась на название программы „Трагедия Светланы Моргуновой“. Что такое? Какая трагедия? Неприятно было. Зачем такое делать, почему? Я никого не трогаю, никуда не хожу, нигде не участвую. Я живу нормально, обычной пенсионной жизнью. Но я не чувствую себя пенсионеркой, потому что я все время в общении», — подчеркнула Моргунова в эфире.

Что произошло с Моргуновой после смерти сына

Сын Моргуновой умер в 2020 году от последствий коронавируса. Как говорили знакомые диктора, ее подкосила кончина Максима.

«Но о ее брошенности я бы тоже не сказал. У нее были друзья и подруги, и коллеги по работе, и невестка, внучки, которые ее поддерживали. Такого, чтобы ее все забыли, не было», — высказал мнение Горбунов, комментируя слухи о полном одиночестве Моргуновой.

Данько считает, что диктор решила стать затворницей по собственной воле.

Фото: Антон Тушин/ТАСС Светлана Моргунова

«Ее ничего не интересовало после смерти Максима. Не нужны были ни звонки, ни визиты друзей и коллег... Она все время говорила: „Я хочу к сыну“. И вот она ушла к Максиму. Уверена, их души там встретятся», — считает Данько.

Березин уверен, что Моргунова запомнилась тысячам телезрителей за годы работы на ТВ.

«Она ушла легко. Тромб оторвался, секунда — и ты в вечности. Видимо, такая смерть — благодарность Бога за то, сколько счастья она подарила зрителям», — считает Березин.

По мнению Горбунова, дикторов советского времени невозможно забыть. «Мы их вспоминаем и благодарим за то, что они подарили нам профессиональное и искреннее телевидение, каким оно было в то время», — заключил критик.

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