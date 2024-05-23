Актер Дмитрий Фрид продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?
Чем известен Фрид
Дмитрий Фрид родился 28 февраля 1968 года в Москве. По национальности — немец.
Окончил Школу театрального искусства Мerameo в Берлине, далее учился в Richmond school в Торонто (Канада). Кроме того, он обучался искусству танцев в американской школе Dance school of Sports and Arts. Также прошел профессиональную подготовку по вокалу.
В кино Фрид дебютировал во время учебы в США — в 1997 году он снялся в эпизоде фильма «Миротворец» с Джорджем Клуни и Николь Кидман.
Актер также снимался в картинах «Общая терапия», «Барвиха», «Небо в огне», «Все к лучшему», «Белый песок», «Любовник для Люси», «Склифосовский», «Без следа», «Чемпионки», «Второе дыхание», «Городские шпионы», «Молодежка», «Мамина любовь», «Спешите любить», «Давай, танцуй!», «Анна-детективъ», «Движение вверх», «Посольство», «Позднее счастье», «Балканский рубеж», «Андреевский флаг», «Ход королевы», «Идеалист», «Звездный разум» и других.
Всего в его фильмографии более 80 работ.
Что известно о личной жизни Фрида
Дмитрий Фрид не распространяется о своей личной жизни.
По данным СМИ, актер женат на танцовщице Алине Спиридоновой и у него есть двое детей: дочь Алена и сын Андрей. С супругой Фрид познакомился во время работы над мюзиклом «Русские на Бродвее».
Наследники живут со Спиридоновой в Германии. Когда актер не задействован в российских проектах, то он тоже уезжает туда.
После выхода сериала «Маша в законе» в прессе ходили слухи о романе Фрида с заслуженной артисткой РФ Ириной Пеговой, однако он эту информацию не комментировал.
Чем сейчас занимается Фрид
Дмитрий Фрид продолжает творческую деятельность.
В 2023 году артист снялся в проектах «Тонкая грань», «Гид и большие соблазны», «Банда „ЗИГ ЗАГ“» и «Некрасивая подружка. Вундеркинд».
В 2024 году вышли картины «Адмирал Кузнецов» и «Время вернуться» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Чистые руки» и «Московская мыльная опера» с Фридом.
В мюзиклах актер сейчас не принимает участия.
«В мюзиклах я наигрался 20 лет. Сказать, что меня чрезвычайно тянет, не могу. Конечно, если будет какая-то интересная роль и я пойму, что смогу отыграть, то, конечно, буду пробовать. Я натанцевался уже. Хорошо, что сейчас предлагают роли в кино и сериалах. Хотя в принципе я и там и там чувствую себя комфортно», — отмечал он.
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