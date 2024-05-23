Слухи о романе с Пеговой и семья в Германии: как живет актер Дмитрий Фрид

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Дмитрий Фрид

Актер Дмитрий Фрид продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Фрид

Дмитрий Фрид родился 28 февраля 1968 года в Москве. По национальности — немец.

Окончил Школу театрального искусства Мerameo в Берлине, далее учился в Richmond school в Торонто (Канада). Кроме того, он обучался искусству танцев в американской школе Dance school of Sports and Arts. Также прошел профессиональную подготовку по вокалу.

В кино Фрид дебютировал во время учебы в США — в 1997 году он снялся в эпизоде фильма «Миротворец» с Джорджем Клуни и Николь Кидман.

Актер также снимался в картинах «Общая терапия», «Барвиха», «Небо в огне», «Все к лучшему», «Белый песок», «Любовник для Люси», «Склифосовский», «Без следа», «Чемпионки», «Второе дыхание», «Городские шпионы», «Молодежка», «Мамина любовь», «Спешите любить», «Давай, танцуй!», «Анна-детективъ», «Движение вверх», «Посольство», «Позднее счастье», «Балканский рубеж», «Андреевский флаг», «Ход королевы», «Идеалист», «Звездный разум» и других.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Актеры Дмитрий Фрид, Никита Тарасов и Александр Михайлов (слева направо) во время съемок сериала режиссера Тимура Алпатова «Сто дней свободы»

Всего в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Фрида

Дмитрий Фрид не распространяется о своей личной жизни.

По данным СМИ, актер женат на танцовщице Алине Спиридоновой и у него есть двое детей: дочь Алена и сын Андрей. С супругой Фрид познакомился во время работы над мюзиклом «Русские на Бродвее».

Наследники живут со Спиридоновой в Германии. Когда актер не задействован в российских проектах, то он тоже уезжает туда.

После выхода сериала «Маша в законе» в прессе ходили слухи о романе Фрида с заслуженной артисткой РФ Ириной Пеговой, однако он эту информацию не комментировал.

Чем сейчас занимается Фрид

Дмитрий Фрид продолжает творческую деятельность.

В 2023 году артист снялся в проектах «Тонкая грань», «Гид и большие соблазны», «Банда „ЗИГ ЗАГ“» и «Некрасивая подружка. Вундеркинд».

В 2024 году вышли картины «Адмирал Кузнецов» и «Время вернуться» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Чистые руки» и «Московская мыльная опера» с Фридом.

В мюзиклах актер сейчас не принимает участия.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Актеры Александра Никифорова и Дмитрий Фрид перед началом V церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

«В мюзиклах я наигрался 20 лет. Сказать, что меня чрезвычайно тянет, не могу. Конечно, если будет какая-то интересная роль и я пойму, что смогу отыграть, то, конечно, буду пробовать. Я натанцевался уже. Хорошо, что сейчас предлагают роли в кино и сериалах. Хотя в принципе я и там и там чувствую себя комфортно», — отмечал он.

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