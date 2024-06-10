«Слово пацана», уход из «Ленкома», две дочки: как живет Константин Юшкевич

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Константин Юшкевич

Актер Константин Юшкевич продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни, как артист оценил сериал «Слово пацана»?

Чем известен Юшкевич

Константин Юшкевич родился 14 сентября 1969 года в Свердловске.

В 1986 году он поступил в Свердловское театральное училище (сейчас — Екатеринбургский государственный театральный институт). Во время учебы Юшкевич был призван в армию. Срочную службу он проходил в инженерно-саперных войсках. После демобилизации продолжил учебу в театральном вузе, который окончил в 1991 году.

В 1992 году Юшкевич переехал в Москву, где также окончил РАТИ-ГИТИС.

Артист снимался в картинах «Сафари № 6», «Группа риска», «Прибытие поезда», «Русский бунт», «Седьмой день», «Громовы», «Так бывает», «Путейцы», «Паутина», «Уравнение со всеми известными», «Ключи от счастья», «Большая нефть», «Небо в огне», «Упражнения в прекрасном», «Любовь и немного перца», «Рассказы», «Степные дети», «Склифосовский», «Дед 005», «Балабол», «Дачный романс», «Вышибала», «Мама Лора», «Любовницы», «Шерлок в России», «ВСЛУХ!», «Сказка о женской дружбе» и других.

Всего в его фильмографии более 90 работ.

Что известно о личной жизни Юшкевича

Константин Юшкевич женат на актрисе детского отдела «Москонцерта» Ольге. Супруги познакомились во время учебы в театральном училище в Свердловске и вместе переехали в Москву.

В браке родились две дочки: Евдокия и Екатерина. Старшая наследница тоже решила стать актрисой.

«Старшая дочь, Евдокия, оканчивает Щепкинское училище, младшая, Екатерина, учится в экономическом университете. Предвосхищая ваш вопрос, скажу: мы отговаривали старшую от актерской профессии. Большинство артистов не хотят, чтобы дети продолжили династию. Но с Евдокией все было бесполезно. Конечно, настоящее обучение для дочери начнется только после института. Пока не попал во взрослую жизнь, все будет не совсем так, как ты представляешь. Поэтому студенческие годы — это прекрасные времена, которыми надо насладиться, потом все будет гораздо сложнее», — делился Юшкевич с 7days.ru.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Константин Юшкевич

Что Юшкевич говорил о работе в «Ленкоме»

Константин Юшкевич служил в «Ленкоме» на протяжении семи лет, однако ушел из театра, поскольку спектаклей с его участием было немного, а предложений в кино, наоборот, становилось все больше и больше.

«В какой-то момент передо мной встал выбор, потому что совместить 28 спектаклей в месяц и желание сниматься в кино было невозможно. Решение принималось очень тяжело, но я о нем ни разу не пожалел. Если занимаешься любимым делом, а оно превращается в каторгу, все теряет смысл», — рассказывал он.

Также Юшкевич признавался, что не подружился ни с кем из «Ленкома».

«У меня ни с кем не сложилось там дружеских отношений. „Ленком“ — огромный театр, там существовала своего рода иерархия. Нас в основном связывали рабочие отношения, не более того. Как молодой артист, я занимал в труппе свое место», — говорил актер.

Что Юшкевич говорил о сериале «Слово пацана»

Константин Юшкевич хвалил сериал «Слово пацана». По его мнению, картину сняли талантливо и актеры в ней сыграли хорошо.

«Одно из последних впечатлений — „Слово пацана. Кровь на асфальте“. Свердловск, конечно, был не Казань, но шпаны и у нас хватало, вопрос „Какого ты двора, кого знаешь?“ звучал. Фильм снят талантливо, все артисты прекрасно играют, им доверяешь», — высказывался Юшкевич.

Чем сейчас занимается Юшкевич

Константин Юшкевич продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Другая жизнь», «Ladie`s Night. Только для женщин. Версия 2018», «Именины Валентины», «У каждого свои недостатки» и «Упражнения в прекрасном».

В 2023 году актер снялся в картинах «Балабол-7», «Море. Солнце. Склифосовский» и «Секс. До и после».

В 2024 году вышла комедия «Ткачевы на связи» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть сериалы «Балабол-8» и «Папаши» с Юшкевичем.

Читайте также:

«Суперстар», помощь СВО, уход со сцены: где сейчас певица Ирина Аллегрова

Отъезд из России, резкое похудение, Кончаловский: где сейчас Юлий Гусман

Ссора с Орбакайте, поддержка СВО, тайный сын: как живет Евгений Миронов