Американский словарь английского языка Merriam-Webster выбрал слово года.
Им стало местоимение they («они»),
Английскому не хватает нейтрального к полу местоимения единственного числа, аналогичного словам «все», «кто-то», «кто угодно»... С недавних пор they используется в отношении к одному человеку, чья гендерная принадлежность небинарна, — заявил специальный редактор словаря Питер Соколовски.
Местоимение получило такой статус вследствие изменения того, как оно используется, что привело к учащению проверки его использования.
Как писал NEWS.ru, онлайн-словарь Dictionary.com выбрал прилагательное «экзистенциальный» словом 2019 года. По данным создателей справочника, термин выделялся в темах преобладавших в этом году дискуссий.
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