https://static.news.ru/photo/14a05e9a-1b28-11ea-ad21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Американский словарь английского языка Merriam-Webster выбрал слово года.

Им стало местоимение they («они»), сообщается на сайте издательства.

Английскому не хватает нейтрального к полу местоимения единственного числа, аналогичного словам «все», «кто-то», «кто угодно»... С недавних пор they используется в отношении к одному человеку, чья гендерная принадлежность небинарна, — заявил специальный редактор словаря Питер Соколовски.

Местоимение получило такой статус вследствие изменения того, как оно используется, что привело к учащению проверки его использования.

Как писал NEWS.ru, онлайн-словарь Dictionary.com выбрал прилагательное «экзистенциальный» словом 2019 года. По данным создателей справочника, термин выделялся в темах преобладавших в этом году дискуссий.