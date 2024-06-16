«Слово пацана», снос дома, Италия: где сейчас актер Александр Самойленко

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Самойленко

Актер Александр Самойленко прославился благодаря сериалу «Папины дочки». Почему он не появился в продолжении проекта, где снимается сейчас?

Чем известен Самойленко

Александр Самойленко родился 28 марта 1964 года в Ташкенте. Окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.

Артист снимался в картинах «Забытая мелодия для флейты», «Наташа», «Кобра», «Дни Ангела», «Узкий мост», «Клуб», «Бухта страха», «Папины дочки», «Год золотой рыбки», «Дачница», «Невеста любой ценой», «Ирония любви», «Заложники», «Нереальная история», «Все просто», «Тартюф», «Зимы не будет», «Доброе имя», «Не свадебное путешествие», «Родители», «Аритмия», «Жара», «Холоп», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Душегубы», «Лады», «Инкубатор», «Русские» и других.

Всего в его фильмографии более 120 работ.

Что известно о личной жизни Самойленко

Первой женой Александра Самойленко была Инесса Боровиковой, с которой он познакомился во время учебы в институте. Она родила актеру сына Степана.

В 2000 году Самойленко женился на девушке по имени Елена. В браке родился сын Александр, который тоже стал актером. В 2023 году он снялся в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Третьей женой Самойленко стала девушка по имени Евгения, которая младше его на 19 лет. В 2009 году у пары родился сын Прохор. Артист перевез семью в Испанию, но сам был вынужден много времени проводить в России из-за съемок.

Супруги развелись в 2015 году. Сын с бывшей женой живут в Барселоне.

В 2016 году Самойленко представил новую спутницу — актрису и директора Международного детского кинофестиваля «Алые паруса» Наталью Громову. В 2019 году у них родилась дочь Ева.

У артиста также был роман с коллегой Ольгой Ломоносовой.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Самойленко с супругой Натальей

Почему Самойленко не снялся в продолжении «Папиных дочек»

В конце 2023 года на экраны вышло продолжение сериала «Папины дочки» — «Папины дочки. Новые». Александр Самойленко в проекте не появился.

«В самом начале мне позвонили продюсеры и спрашивали, хочу ли я сниматься. Я ответил: „Давайте сценарий, я его прочту, и будем разговаривать“. На этом все закончилось. Больше звонков не было. Но я ни секунды не жалею, потому что этот проект никогда не был моим любимым», — рассказывал артист KP.RU.

Снесут ли дом Самойленко в Москве

В мае 2024 года появилась информация о том, что строительная техника громит ангар в дачно-строительном кооперативе на северо-востоке Москвы, где в трехэтажном доме живет Александр Самойленко.

Тогда жители дачно-строительного кооператива (ДСК) имени Ларина в Москве обратились к президенту России Владимиру Путину и к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. По словам местных, в поселке начался незаконный снос домов неизвестными лицами.

Дом Самойленко расположен совсем рядом с уже разрушенной постройкой. Избранница артиста Наталья Громова сообщила, что они наблюдали из окон работу демонтажной бригады и испытали «огромный ужас».

«Вечером на собрании жителей я узнала, что над поселком нависла угроза сноса. Наш дом, вполне вероятно, будет следующим в списке на снос. Мы очень любим наш поселок. Здесь растет наша с Сашей дочь. Замечательные отношения с соседями. И мы, конечно, будем бороться за поселок вместе с другими жильцами», — рассказала Громова NEWS.ru.

Также она выразила надежду, что «произошла какая-то ошибка, которая будет устранена, и поселок не уничтожат».

Чем сейчас занимается Самойленко

Александр Самойленко продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актер снялся в картинах «Вызов», «Холоп-2», «За Палыча!», «Счастье не за горами», «Зоськина заправка» и «Артист с большой дороги».

В 2024 году вышли проекты «Золото Умальты» и «Бедные смеются, богатые плачут» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Никогда не поздно!», «Родители родителей», «Декабрь», «Как дети», «Больше, чем футбол» и «Исполняющий обязанности» с Самойленко.

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