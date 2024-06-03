Слова о Путине, обстрел в Донбассе, премьера: где сейчас актер Егор Бероев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Егор Бероев

Актер Егор Бероев в 46 лет продолжает сниматься в кино и поддерживает российское правительство в проведении спецоперации. Как гражданская позиция отразилась на жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Егор Бероев

Егор Бероев родился 9 октября 1977 года в Москве. После окончания Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина был принят на службу в театр МХТ им. А. П. Чехова.

Актер дебютировал на экране в фильме «Посвящение в любовь». Известность пришла к артисту после съемок в главной роли в картине «Турецкий гамбит». Затем он появился в лентах «Московская история», «Беглянки», «Адмиралъ», «Десантура», «Спасибо деду за победу», «Перевал Дятлова» и другие.

Артист несколько раз участвовал в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. На льду он выступал в паре с фигуристками Екатериной Гордеевой, Татьяной Навкой и Еленой Ильиных. Бероев женат на актрисе Ксении Алферовой. Пара воспитывает дочь Евдокию.

Что Егор Бероев говорил об СВО и мобилизации

Егор Бероев в октябре 2022 года заявил в интервью NEWS.ru, что в случае получения повестки не будет уклоняться от частичной мобилизации, а согласится отправиться на фронт. Он также рассказал, что его друзья, которые служат в рядах ВДВ, на тот момент уже находились в зоне СВО.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Если мобилизуют — пойдем! Почему нет? Пойдем!» — сказал артист.

Егор Бероев заверил, что вопрос об отъезде из России после начала спецоперации в его семье даже не поднимался. Актер пояснил, что хочет быть рядом с народом и со страной. При этом из-за того, что он поддерживает проведение СВО, от него отвернулись друзья.

«За последние полтора года, как идет СВО, очень многое проявилось, прояснилось. Стало понятно, кто есть кто. Ведь многие мои друзья отвернулись от меня. Сначала — когда была эпидемия и я выступал за добровольную вакцинацию. Потом — когда я поддержал страну, президента и армию», — уточнил он.

Что Бероев говорил об уехавших артистах

Егор Бероев считает, что после начала спецоперации уехавшие артисты театра и кино действовали «просто по глупости» и из-за своей малообразованности. Артист считает, что этой категории знаменитостей уделяют слишком большое внимание. По его мнению, делать это необязательно. При этом актер признал, что оскорбившим Россию коллегам больше не подаст руки.

«Наверное, кому-то я просто не подам руки за то, что сказано было. Людям, кто больше все-таки пытается достучаться до истины, я посоветую очень простой путь. Получить информацию о том, что все-таки там происходило до того, как они все проснулись. Потому что они проснулись все вот 24 февраля 2022 года. А раньше они не знали о том, что там идет война, о том, что 2 мая 2014 года в Одессе сожгли русских людей украинского гражданства», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Егор Бероев

Чем сейчас занимается Егор Бероев

Егор Бероев в 46 лет продолжает сниматься в кино. В 2023 году он сыграл главные роли в лентах «На солнце, вдоль рядов кукурузы» и «Родные люди». 27 июня 2024 года с актером состоится премьера фильма «Мой любимый чемпион».

Егор Бероев регулярно ездит в Донбасс, где, в частности, снимает документальный фильм «Жизнь». По словам актера, он неоднократно попадал под обстрел «Градов». Артист продолжает поддерживать действия российской власти и признается, что его не оскорбляет, когда в украинской прессе его называют «путинистом».

«В данном контексте того, что сейчас происходит в мире, я готов быть путинистом. Я поддерживаю своего президента. До СВО у меня были какое-то разногласия с политикой президента, но я никогда не позволял себе, находясь за границей, с иностранцами, что-либо плохое сказать ни про свою страну, ни про своего президента», — сообщил он в интервью Диане Кади на YouTube.

Читайте также:

Слова о Родине и отказ покидать Россию: как живет актриса Елена Лядова

Алла Пугачева: последние новости, свежее фото, отказ во въезде на Мальдивы

Что за сбои у магазинов «Верный», почему не работают банковские карточки