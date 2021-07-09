«Слёзы наворачиваются»: дочь Меньшова показала архивные кадры с отцом

Российская актриса Юлия Меньшова опубликовала в Instagram кадры из семейного архива с участием Владимира Меньшова и Веры Алентовой. Наследница отметила, что всегда восхищалась союзом родителей. Ролик опубликован на странице ostrovratmanova, а также в сторис личного аккаунта Юлии Меньшовой. В комментариях поклонники заявили, что у них «слёзы наворачиваются» на глазах от увиденного.

Она добавила , что её отец старался покорять возлюбленную каждый день и каждую минуту. Все свои роли и фильмы он посвящал Вере Алентовой.

В их любви сразу был заложен элемент взаимного потрясения: «Я ещё смотри, что могу. А вот смотри, какая я актриса». Мама имела большое значение для отца. Он хотел её поражать. Всегда. Каждое своё кино. Там заложено то, что мама посмотрит и скажет: «Какой ты талантливый!» — отметила Меньшова.

Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Россиянам он известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович был членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых «Оскар» и Госпремия СССР.