Скончался заслуженный художник РФ Равиль Исмагилов

https://static.news.ru/photo/b31ae43a-2af6-11eb-866f-fa163e074e61_660.jpg Равиль Исмагилов Фото: shrperm/facebook.com

Генеральный директор Дома художника в Перми, заслуженный художник России Равиль Исмагилов скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает местное отделение Союза художников России.

Ушёл из жизни замечательный художник — генеральный директор Пермского Дома художника, Заслуженный художник России, председатель Пермского отделения ВТОО «Союз художников России» в 2004–2019 гг., Равиль Барилович Исмагилов — художник монументалист, живописец, мастер декоративно-прикладного искусства и витража, общественный деятель, — сказано в сообщении, опубликованном в Facebook.

Эта утрата действительно стала второй за месяц для пермского арт-сообщества. 20 октября ушёл из жизни художник Владимир Москалёв. А вскоре после этого, 28 октября, Равиль Исмагилов отметил 80-летний юбилей.

Отмечается, что Исмагилов известен во многом благодаря серии портретов выдающихся пермских деятелей. Также более 20 лет он посвятил оформлению общественных зданий города и области. Примечательно, что 4 октября в местном Доме художника открылась его персональная выставка, и Исмагилов не дожил всего два дня до её закрытия, которое планировалось 21 ноября.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, умер народный художник РФ, сценограф, архитектор и писатель Сергей Бархин. Ему было 82 года.