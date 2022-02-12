Скончался режиссёр фильма «Охотники за привидениями» Айван Райтман

В США умер режиссёр фильмов «Охотники за привидениями» и «Близнецы» Айван Райтман, сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на семью режиссёра. 75-летний кинодеятель скончался в ночь на 13 февраля в своём доме в Калифорнии. Причина его смерти не уточняется.

Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, который научил нас всегда искать в жизни волшебство. Мы утешаемся тем, что его работа в качестве режиссёра принесла смех и счастье бесчисленному количеству людей по всему миру, — говорится в совместном заявлении его родных.

Айван Райтман родился 27 октября 1946 года в Чехословакии, откуда его семья бежала в 1950 году и через некоторое время поселилась в Торонто. Широкую известность режиссёр получил после выхода ленты «Охотники за привидениями» (1984). Райтман также снял такие фильмы, как «Близнецы» (1988), «Детсадовский полицейский» (1990), «Джуниор» (1995) и «Шесть дней, семь ночей» (1998).

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