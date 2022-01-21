Скончался поэт Анатолий Найман

Российский поэт, переводчик, прозаик Анатолий Найман скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь — журналист и литературный критик Анна Наринская в своём Facebook-аккаунте.

Анатолий Найман умер сегодня ночью, — написала она, уточнив, что информация о прощании появится позже.

Во вторник, 18 января, литератор был госпитализирован в больницу с обширным инсультом. Он выступал с докладом о Мандельштаме на конференции в ВШЭ, когда почувствовал себя плохо. Поэта увезли в реанимационное отделение одной из столичных клиник. Наринская сообщала, что прогнозы врачей были «неутешительными».

Анатолий Найман родился 23 апреля 1936 года. Стихи он начал писать в 1954 году, работал вместе с поэтессой Анной Ахматовой. Является автором книги «Рассказы о Анне Ахматовой», которая стала настоящим событием в позднесоветский период. Автор многочисленных переводов из средневековой французской и провансальской поэзии.

Ранее музыкант Марти Робертс, который известен по своим выступлениям с Фрэнком Синатрой и в дуэте Marty & Elayne, умер на 90-м году жизни. Как отмечается, Робертс скончался от онкологического заболевания несколько дней назад в доме своей дочери под Лас-Вегасом.