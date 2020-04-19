Скончался писатель Александр Кабаков

https://static.news.ru/photo/791192b4-81bb-11ea-8b45-fa163e074e61_660.jpg Фото: nadezdanba/twitter.com

Российский писатель и журналист Адександр Кабаков умер в Москве на 77 году жизни.

О смерти писателя сообщили журналист Андрей Колесников и актёр Нахим (Ефим) Шифрин. Кабаков работал в газете «Гудок» и в ИД «Коммерсант», печатался как писатель-юморист. По его произведениям сняты фильмы «Десять лет без права переписки» и «Невозвращенец».

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