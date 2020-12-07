Скончался кинорежиссёр Александр Гордон

https://static.news.ru/photo/2260ab5a-38a2-11eb-92c8-fa163e074e61_660.jpg Александр Гордон Фото: Wikimedia

Дублировавший фильмы Андрея Тарковского «Ностальгия» и «Жертвоприношение» актёр, сценарист и кинорежиссёр Александр Гордон умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

На 89-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового кино Гордона Александра Витальевича. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщает пресс-служба союза.

Гордон работал на киностудии «Мосфильм». Он был режиссёром фильмов «Убийцы», «Последняя ночь в раю», «Кража», «Сцены из семейной жизни», «Двойной обгон» и других. Являлся автором книги об Андрее Тарковском «Не утоливший жажды. Воспоминания об Андрее Тарковском».

Как писал NEWS.ru, 17 ноября в Москве скончался театральный режиссёр Роман Виктюк. 27 октября деятель искусства был доставлен в больницу с коронавирусом. Причиной смерти стал инсульт.

Ранее на 86-м году жизни умер народный артист СССР Армен Джигарханян. Врачи пытались его реанимировать, но безуспешно.