Скончался генеральный директор Москонцерта Александр Беленький

Генеральный директор Москонцерта Александр Беленький скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает департамент культуры Москвы.
Беленький трудился в Москонцерте 56 лет, начав работать там звукорежиссёром. После он стал начальником административно-хозяйственного отдела, затем — заместителем директора. В 2001 году Александр Беленький возглавил организацию в качестве гендиректора.
Департамент культуры города Москвы выражает соболезнования родным и близким Александра Беленького, — говорится в сообщении.
О причинах смерти Беленького не сообщается. Также пока нет подробностей о дате и месте прощания с заслуженным работником культуры РФ.
Стоит отметить, что Александр Беленький был отчимом владельца мясных заводов бизнесмена Владимира Маругова. Он был убит в ночь на 2 ноября 2020 года в подмосковной Истре. Его застрелили из арбалета, когда он находился в бане со своей знакомой.
Ранее NEWS.ru писал, что скончался заслуженный артист России, хореограф и преподаватель Александр Стёпин. Артист много работал в балете, однако наибольшей славы ему удалось добиться в фигурном катании. Стёпин был хореографом-постановщиком таких знаменитых спортсменов, как Евгений Плющенко и Алексей Ягудин.