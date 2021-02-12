Скончался генеральный директор Москонцерта Александр Беленький

https://static.news.ru/photo/bcc3bfb2-6e07-11eb-a4bf-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Генеральный директор Москонцерта Александр Беленький скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает департамент культуры Москвы.

Беленький трудился в Москонцерте 56 лет, начав работать там звукорежиссёром. После он стал начальником административно-хозяйственного отдела, затем — заместителем директора. В 2001 году Александр Беленький возглавил организацию в качестве гендиректора.

Департамент культуры города Москвы выражает соболезнования родным и близким Александра Беленького, — говорится в сообщении.

О причинах смерти Беленького не сообщается. Также пока нет подробностей о дате и месте прощания с заслуженным работником культуры РФ.

Стоит отметить, что Александр Беленький был отчимом владельца мясных заводов бизнесмена Владимира Маругова. Он был убит в ночь на 2 ноября 2020 года в подмосковной Истре. Его застрелили из арбалета, когда он находился в бане со своей знакомой.

Ранее NEWS.ru писал, что скончался заслуженный артист России, хореограф и преподаватель Александр Стёпин. Артист много работал в балете, однако наибольшей славы ему удалось добиться в фигурном катании. Стёпин был хореографом-постановщиком таких знаменитых спортсменов, как Евгений Плющенко и Алексей Ягудин.