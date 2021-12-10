Скончался дирижёр, народный артист Белоруссии Михаил Финберг

Известный дирижёр и народный артист Белоруссии Михаил Финберг скончался в возрасте 74 лет, сообщили в Минздраве республики. Прощание с деятелем искусств состоится 13 декабря в Белгосфилармонии в Минске.

Министерство здравоохранения с прискорбием сообщает — скончался дирижер, народный артист Беларуси Михаил Яковлевич Финберг, — говорится в сообщении.

Причины его смерти не уточняются.

Финберг с 1987 года был художественным руководителем — директором Государственного концертного оркестра Белоруссии. В 2006 году был награждён орденом Франциска Скорины. Помимо музыкальной жизни, он также вёл и общественную деятельность. Был членом Совета Республики Национального Собрания двух созывов, входил в совет по культуре при Совмине и комитет по государственным премиям.

Прощание с дирижёром состоится 13 декабря в Белгосфилармонии в Минске.

В связи с кончиной народного артиста президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования его родным и близким. По его словам, Финберг стал символом целой эпохи в эстрадном искусстве, воспитал не одно поколение популярных молодых исполнителей, без остатка отдавая себя музыке и зрителю, пишет агентство БелТА.

Ранее сообщалось о смерти создателя кинофестиваля «Кинотавр» Марка Рудинштейна. Он умер 5 декабря в возрасте 75 лет. У Рудинштейна был сильно поражён мозг из-за обширного ишемического инсульта. 17 ноября он был госпитализирован в реанимацию одной из московских больниц.