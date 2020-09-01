Скончался детский писатель Владислав Крапивин

https://static.news.ru/photo/2d99cbf8-ec0f-11ea-8bf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: 3TmROdR9H97QQzM/twitter.com

Известный писатель, сценарист и журналист Владислав Крапивин 1 сентября ушёл из жизни в возрасте 81 года в Екатеринбурге.

Как сообщила невестка писателя, командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина, писатель скончался в Свердловской областной клинической больнице № 1. Ранее он был повторно госпитализирован после лечения пневмонии, передаёт ТАСС.

Умер в 06:40 (по местному времени). Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию — и всё, — рассказала женщина.

Владислав Крапивин являлся лауреатом Премии Ленинского комсомола и Премии Президента РФ. Автор книг «Мальчик со шпагой», «В глубине Великого Кристалла», «Тень Каравеллы» посвятил литературному творчеству более полувека, многие его произведения экранизированы. С 2006 года присуждается ежегодная Международная детская литературная премия имени В. П. Крапивина.

Как писал NEWS.ru ранее, умер народный артист Советского Союза Владимир Андреев. Он скончался на 91-м году жизни.