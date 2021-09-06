Скончался актёр Жан-Поль Бельмондо

Известный французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет. О смерти сообщило агентство France-Presse, ссылаясь на адвоката артиста.

Подробностей не сообщается .

Бельмондо стал известен по фильмам «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, «Профессионал» Жоржа Лотнера.

Актёр поработал и с рядом других знаменитых режиссёров, таких как Витторио Де Сика, Луи Маль, Франсуа Трюффо. Кроме того, он был одним из самых высокооплачиваемых французских актёров.

Ранее стало известно, что Жан-Поль Бельмондо получил ордена Почётного легиона — главную награду Франции. Всего лауреатами различных степеней ордена, учреждённого Наполеоном Бонапартом в 1802 году, стали 423 человека.

В честь 85-летия Жан-Поля Бельмондо NEWS.ru публиковал подборку его лучших ролей. Будущий актёр родился в семье скульптора и художницы и с детства был очарован театром. Однако в подростковом возрасте будущий актёр неожиданно увлёкся боксом — ему он посвящал почти всё своё свободное время и даже планировал стать профессиональным спортсменом. Однако любовь к искусству пересилила и Бельмондо поступил в консерваторию на драматическое искусство.