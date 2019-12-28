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У московского театра «Современник» ещё до открытия собралось множество людей, желающих проститься с его художественным руководителем, народной артисткой СССР Галиной Волчек, которая умерла 26 декабря.

Как передаёт ТАСС, люди выстроились в очередь, многие принесли цветы. Церемония прощания начнётся в 10:00, гражданская панихида пройдёт с 11:00 до 13:00. После этого Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом...