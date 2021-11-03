Скончался актёр из сериала «След» Гунин

Актёр Виктор Гунин умер на 69-м году жизни. Об этом сообщил его коллега Юрий Гаркави, передаёт портал «Кино-Театр.ру».

Артист не уточнил причину смерти Гунина. При этом отмечается, что на одной сцене с почившим актёром Гаркави провёл порядка 10 лет.

Ты был самый честный, самый правдивый, самый Настоящий. И на сцене, и в жизни. Пусть земля тебе будет пухом, — написал Гаркави.

Он отметил, что никогда не забудет его роли Бабы Яги и Сатина. Актёр назвал коллегу «огромным, хоть и неизвестным артистом».

Аплодисменты тебе, Витя! — заключил Гаркави.

Гунин служил в Московском государственном театре киноактёра и сыграл во многих фильмах и сериалах. Он известен по картинам «Кулагин и партнёры», «След», «Измены», «Кодекс чести».

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