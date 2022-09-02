Скончался актер, сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» Умер актер Николаев, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей»

Российский актер театра и кино Сергей Николаев скончался 31 августа в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе театра «Комедианты», в котором актер проработал 23 года. Прощание с артистом пройдет 5 сентября в 12:00 в театре «Комедианты» в Санкт-Петербурге, передает портал 78.ru.

Скоропостижно скончался ведущий артист нашего театра Сергей Николаев... Неожиданно... Несправедливо... На взлете... Прощай, наш незабвенный Джозеф, Антонио, Счастливцев... Сегодня мы скорбим вместе с родными и близкими Сергея... Светлая и Вечная Память..., — сообщили в пресс-службе «Комедиантов».

За свою карьеру Николаев отметился ролями в криминальных сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Опера» и «Морские дьяволы». Он также сыграл во втором сезоне «Мажора».

24 августа стало известно, что актер Максим Пинскер скончался в одной из больниц Москвы на 59-м году жизни. Об этом сообщила его бывшая супруга Ирина. Пинскер дебютировал в кино в 1989 году. Он cнялся в картине «Месть». В 1992-м актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего служил в театре Маяковского.