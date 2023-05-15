Скончался актер из «Битвы за Москву» Актер Владимир Кузнецов умер на 80-году жизни

Фото: Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова»

Владимир Кузнецов

Советский актер из «Битвы за Москву» и «Юноны и Авось» Владимир Кузнецов скончался в возрасте 79 лет, сообщается на странице театра «Ленком» в соцсети «ВКонтакте». В театре уточнили, что актер ушел из жизни 12 мая.

На 80-м году ушел из жизни Владимир Алексеевич Кузнецов, который служил в «Ленкоме» на протяжении 45 лет — с 1969 по 2014 годы, куда пришел сразу после окончания Школы-студии МХАТ, — говорится в сообщении.

В театре выразили соболезнования родным и близким актера, а также сообщили, что прощание с ним состоится 16 мая в траурном зале Боткинской больницы.

Владимир Кузнецов родился 3 октября 1943 года в городе Троицк Челябинской области. Кроме кино, он был известен зрителям по ролям в спектаклях «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты», «Тиль», «Гамлет», «Оптимистическая трагедия», «Жестокие игры» и другим.

Ранее стало известно о смерти актера театра на Таганке Виктора Шуляковского. Он ушел из жизни в возрасте 77 лет. Зрителям российского кинематографа Шуляковский известен по фильмам «Бумер. Фильм второй», «Мертвые души», «Принцип неопределенности». В театре он играл в таких спектаклях, как «Владимир Высоцкий», «Дом на набережной», «Живаго», «Мастер и Маргарита».