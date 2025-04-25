Скончался звезда скандально известной «Греческой смоковницы» Сыгравший в фильме «Греческая смоковница» актер Эрих Томек умер в 94 года

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Скончался австрийский актер Эрих Томек, сыгравший в знаменитой эротической ленте «Греческая смоковница», снятой в 70-х годах прошлого века и получившей широкую известность в видеопрокате СССР, сообщает IMDb. Фильм также известен под названием «Плод созрел». По данным портала, артисту было 94 года, он умер в родной Вене.

Как продюсер и сценарист Томек работал над десятками проектов, при этом используя множество псевдонимов. В его списке — хоррор Хесуса Франко «Кровавая луна», игривая комедия «Попкорн и мороженое», «Переполох в отеле», «Суперносы» и другие. Одна из его последних работ — мелодрама «Аромат любви».

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