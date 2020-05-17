Скончалась заслуженный деятель искусств РСФСР Татьяна Сельвинская

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Заслуженный деятель искусств РСФСР Татьяна Сельвинская умерла. Ей было 92 года.

Начальник отдела регионального развития ГЦТМ им. Бахрушина Александр Рубцов сообщил о трагедии. Дата и место похорон пока не сообщаются, передаёт телеканал «Россия Культура».

Сельвинская родилась в семье известного поэта Ильи Львовича Сельвинского. В 1953 году она окончила Московский государственный художественный институт им. В. Сурикова. Вся её жизнь была посвящена искусству.

Картины Сельвинской можно увидеть в Третьяковской галерее, Государственном музее им. Пушкина, в Московском музее современного искусства и др.

Как ранее писал NEWS.ru, на 69-м году жизни умерла актриса театра и кино Татьяна Паркина. Она скончалась после тяжёлой и продолжительной болезни. В Союзе кинематографистов отметили, что актриса всегда останется в памяти коллег «интеллигентной и талантливой, воплощением женской красоты и сердечности».