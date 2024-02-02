Скончалась вдова Эдуарда Хиля В Петербурге скончалась вдова певца Эдуарда Хиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге умерла Зоя Хиль, вдова певца Эдуарда Хиля. Ей было 84 года. Прощание с супругой народного артиста состоится в храме Смоленской иконы Божией Матери 4 февраля, сообщила пресс-служба религиозного учреждения.

Прощание с Зоей Хиль, супругой знаменитого певца Эдуарда Хиля, пройдет в храме в Смоленской иконы Божией Матери 4 февраля в 13:30, — заявили в храме.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Эдуард Хиль и Зои Хиль

В храме отметили, что Эдуард Хиль был прихожанином Смоленского прихода. Его супруга оставила профессию и работала вместе с ним, была конферансье, вела концерты и помогала как балетмейстер.

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