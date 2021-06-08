Скончалась писательница Елена Стефанович

https://static.news.ru/photo/23641ea4-c823-11eb-b589-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Стефанович/ok.ru

Писательница и поэтесса Елена Стефанович скончалась в возрасте 69 лет, сообщил её сын Максим на своей странице в «Одноклассниках».

Не хочу говорить «умерла» — ушла, тихонько прикрыв за собой дверь, за которой начинается уже другая жизнь, где нет печали, — написал родственник.

Стефанович ушла из жизни в реанимации краевой клинической больницы в Чите. Причины смерти не уточняются.

Елена Стефанович родилась 24 октября 1951 года в посёлке Сусуман (Магаданская область). В 1989-м публикует первую повесть «Дурдом». За свою жизнь написала свыше 20 книг. Среди них — «Девочка из КВД» (1993), «Чмарь» (1996), «Барак» (2007), «Лом-Баба» (2009).

Накануне в Москве скончался советский и российский кинорежиссёр Валерий Лонской. Народного артиста России поразил коронавирус, сообщил кинокритик Андрей Плахов на своей странице в Facebook. Его не стало на 81-м году жизни. Зрителям он известен по фильмам «Летаргия», «Голова классика», «Приезжая» и другим. Всего он снял не менее 13 фильмов и выступил в роли сценариста для девяти из них.

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