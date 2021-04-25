Скончалась народная артистка РФ Людмила Сичкарёва

https://static.news.ru/photo/92e8fb10-a5c7-11eb-b006-96000091f725_660.jpg Людмила Сичкарёва Фото: vk.com/smoldrama

Народная артистка России Людмила Сичкарёва умерла в Смоленске в возрасте 83 лет. Об этом говорится в сообщении на странице Смоленского государственного драматического театра имени А. C. Грибоедова в соцсети «ВКонтакте».

Внутреннее свечение, безумная энергетика и харизма... Ушла из жизни Людмила Александровна Сичкарёва — актриса нашего театра, народная артистка Российской Федерации, — рассказали в театре.

Сичкарёва служила в Смоленском государственном драматическом театре более 30 лет. В 2006 году ей было присвоено звание народной артистки России. Она исполняла на сцене роли в спектаклях «Дядя Ваня», «Много шума из ничего», «За чем пойдёшь, то и найдёшь» и других. Причина смерти звезды не уточняется.

21 апреля стало известно, что заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева, супруга балетмейстера Игоря Моисеева (1906–2007), ушла из жизни на 97-м году жизни. Соболезнования выразила и глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова. Она отметила значительный вклад покойной в развитие отечественной школы народного танца. По её словам, Моисеева отдала знаменитому ансамблю 80 лет своей жизни.