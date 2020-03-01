Народная артистка России и Мордовии Мария Антонова скончалась после продолжительной болезни в возрасте 93 лет.
Прощание состоится 3 марта в Русском драматическом театре Саранска. После этого запланированы митинг и отпевание в Кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве на 80-м году жизни умерла актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина. Актриса скончалась после продолжительной болезни.
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