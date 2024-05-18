Скончалась актриса из «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей» «Петербург-концерт»: умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Кудрявцева

Фото: vk.com/petroconcert

Наталия Кудрявцева

На 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева, сообщила пресс-служба организации «Петербург-концерт», где она проработала более 40 лет. Актриса сыграла множество ролей, включая в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

В «Петербург-концерте» Наталия Константиновна проработала более 40 лет, за которые состоялось множество ее моноспектаклей и музыкальных программ. Дипломант и лауреат множества театральных и литературных конкурсов, блистательная актриса и невероятно энергичный и талантливый человек, — говорится в сообщении.



Уточняется, что смерть артистка наступила 14 мая, руководство «Петербург-концерт», а также ее коллеги принесли свои родным и близким артистки. На счету Кудрявцевой 11 фильмов и сериалов. Дебютной ролью актрисы на большом экране стала роль Люси в драме «На острове Дальнем».

Ранее на 93-м году жизни скончалась актриса и народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова, известная по фильму «Женитьба Бальзаминова». Причиной ее смерти стала продолжительная болезнь. В Гильдии актеров кино подчеркнули, что Конюхова навсегда останется в памяти россиян яркой, талантливой и любимой актрисой.