Сколько потратили Милонов, Запашный и Кожевникова на сборы детей в школу Перед 1 Сентября депутат, актриса, дрессировщик и другие звезды посчитали расходы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Накануне 1 Сентября актриса и экс-депутат Государственной думы Мария Кожевникова, радиоведущая Алла Довлатова, депутат Виталий Милонов, певица Маргарита Суханкина, дрессировщик Эдгард Запашный и многие другие рассказали NEWS.ru, в какую сумму им обошлась подготовка детей-школьников к новому учебному году.

Сколько потратил Милонов на четверых детей

В семье Виталия Милонова — четыре школьника (всего у депутата Госдумы шестеро детей, трое из них приемные. — NEWS.ru). Один из сыновей учится в кадетской школе, остальные дети — в общеобразовательной.

«Траты к новому учебному году в семье составили в среднем примерно тысяч сорок на каждого из детей, это по скромным подсчетам», — рассказал Милонов NEWS.ru.

В список покупок вошли по два-три комплекта одежды, спортивная форма, обувь, рюкзаки, тетрадки, пособия и так далее. Парламентарий уточнил, что они покупали вещи в магазинах массмаркета. По словам Милонова, обувь для школьников должна быть качественной и удобной, от которой у ребенка не будет косолапости.

Депутат добавил, что по сравнению с прежними годами цены заметно выросли. «Например, понравившееся дочери школьное платье в обычном торговом центре стоило 20 тысяч рублей, и мы его не купили, посчитав, что дороговато. И тысячи рублей, выделенных ей на покупку тетрадей, не хватило — пришлось добавить еще 500», — поделился парламентарий.

По мнению Милонова, покупать детям брендовые вещи не стоит. Он считает, что обеспеченные родители совершают ошибку, когда одевают школьников в дорогих магазинах.

«Даже если вы можете позволить себе купить ребенку кроссовки за 50 тысяч, этого нельзя делать категорически. Поскольку дорогие вещи портят отношения со сверстниками», — отметил Милонов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виталий Милонов

Что сказал Милонов о Бородиной

Депутат также прокомментировал пост телеведущей Ксении Бородиной, которая накануне 1 Сентября на личной странице в соцсети пожаловалась, что подготовка к школе двух дочерей «съела» 110 тысяч рублей семейного бюджета.

«Бородина улучшила мое мнение о себе. Я полагал, что таким интернет-дивам названной суммы и на одного ребенка не хватило бы. Поскольку хвалятся друг перед другом и перед подписчиками, у кого дети круче одеты. Значит, Бородина все-таки поумнее остальных», — отметил Милонов.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Ксения Бородина

Как сэкономила Кожевникова на школьных вещах

У актрисы и экс-депутата Госдумы Марии Кожевниковой двое сыновей уже ходят в школу. Иван — третьеклассник, Максим учится во втором. Самый младший — Василий — станет школьником только в следующем году.

Многодетная мама поделилась, что старается закупать необходимое для школы не в августе, а в конце мая и начале июня. Она отметила, что лайфхак позволяет существенно сэкономить, так как цены на школьные принадлежности несколько ниже, чем в период предсентябрьского ажиотажа.

«Докупала только вещи, из которых мои ребята выросли за лето», — отметила актриса и мама.

Она добавила, что к брендовым вещам ее сыновья равнодушны. Кожевникова учит мальчиков, что нужно выделяться спортивными достижениями и умственными способностями, а не одеждой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мария Кожевникова

Где покупает вещи дочери-школьнице Довлатова

У мамы четверых детей, радио- и телеведущей Аллы Довлатовой в школу ходит только одна дочь, так как старшие дети уже окончили ее, а младшая посещает детский сад.

«Поэтому траты совсем небольшие, около 3,5 тысячи рублей на тетрадки, ручки и новый рюкзак», — рассказала Довлатова NEWS.ru.

Обязательной школьной формы в учебном заведении нет, но руководство требует от учеников носить два цвета — «бордовый верх и черный низ».

Довлатова удивилась, что Бородина потратила 110 тысяч рублей на покупку школьных принадлежностей для двоих дочерей. Она предположила, что телеведущая, вероятно, покупает ручки дорогих брендов.

По словам Довлатовой, их семья не гонится за западными брендами «уже даже из принципа».

«Они же наши враги, мы с ними воюем, поэтому у них не покупаем. Мои дети сами заказывают себе одежду — на китайских интернет-сервисах, а там смешные цены. Брюки — 700 рублей, футболка 600–700», — рассказала телеведущая.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Довлатова

Почему Маргарита Суханкина покупает вещи детям на пару размеров больше

Певица, актриса и жена экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина Маруся Левкина в беседе с NEWS.ru рассказала, что ее дочь Ника пошла в этом году в пятый класс в одежде белорусской марки.

«Отечественные и белорусские производители создали вещи не хуже зарубежных брендов. И мы с удовольствием поддерживаем наших — а белорусские тоже наши — на нашем рынке», — поделилась Левкина.

По ее словам, пришлось также покупать тетради, туфли, рубашку и сменную обувь. На это Маруся потратила около 10 тысяч.

«Предстоит крупная покупка — ноутбук. Школьники много заданий выполняют с помощью компьютера. Ноутбук Ника покупает на свои деньги, которые заработала в течение лета на концертах и съемках. Это ее выбор, ее покупка, она поставила себе цель и накопила деньги», — отметила Маруся.

Певица и мама двоих детей-школьников Маргарита Суханкина в беседе с NEWS.ru вспомнила, как пару лет назад ей пришлось бегать по магазинам прямо перед самым началом учебного года. Поскольку выяснилось, что сын и дочь за лето сильно выросли и купленные заранее вещи им оказались малы.

«Помня этот кошмар, стараюсь покупать впрок на пару размеров больше. Впрочем, сын и дочь уже настолько быстро не растут в свои 13–14», — поделилась исполнительница.

Суханкина также отметила, что покупки по интернету позволяют существенно сэкономить.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рита Суханкина

Кто в семье Запашного покупает вещи школьникам

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный затруднился подсчитать сумму потраченных к началу учебного года средств. Дрессировщик отметил, что его сын идет в подготовительный класс в детском саду, а две дочери — в шестой и четвертый общеобразовательной школы.

«Школьными покупками в нашей семье всегда занимаются женщины — мамы детей. Дело папы заработать и отдать, так и живем», — рассказал Запашный NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Эдгард Запашный

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