Актер Константин Юшкевич в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации и поклонников. В каких проектах он задействован сейчас, почему ушел из «Ленкома»?
Чем известен Юшкевич
Константин Юшкевич родился 14 сентября 1969 года в Екатеринбурге. Он хотел поступить в танковое училище, но его не взяли из-за проблем со здоровьем.
Однажды Юшкевич участвовал в любительской постановке, и ему посоветовали попробовать силы в театральном вузе. Тогда он поступил в Свердловское театральное училище.
Спустя время будущий актер прервал обучение, так как ушел в армию. Он служил в инженерно-саперных войсках. Учебное заведение Юшкевич окончил в 1991 году.
Через год он переехал в Москву и поступил в ГИТИС. После вуза сотрудничал с «Ленкомом».
В кино артист дебютировал в 1990 году в картине «Здравия желаю! или Бешеный дембель». Также Юшкевич снимался в проектах «Группа риска», «Русский бунт», «Гололед», «Седьмой день», «Дикари», «Громовы», «Платина», «План „Б“», «Рыжая», «Защита», «Была любовь», «Наследница», «Склифосовский», «Подарок с характером», «Ценность», «Мама Лора», «Балабол-2», «Балабол-3», «Балабол-4», «Балабол-5», «Балабол-6», «Сказка о женской дружбе» и других.
«Есть роли, которые можно было не играть, — в начале пути. Но это моя профессия, я за это деньги получаю. Зато сейчас я могу отчитаться за каждую свою работу и сказать, почему согласился играть ту или иную роль», — делился он.
Всего в фильмографии актера более 90 работ.
Что известно о личной жизни Юшкевича
Константин Юшкевич женат на актрисе детского отдела «Москонцерта» Ольге Юшкевич, с которой познакомился еще в молодости, после службы в армии.
У супругов есть двое дочерей — Евдокия (родилась в 2000 году) и Екатерина (родилась в 2004 году).
Подробности о личной жизни артист не рассказывает.
Почему Юшкевич ушел из «Ленкома»
Константин Юшкевич служил в «Ленкоме» семь лет. Артист отмечал, что именно среда театра оказала влияние на его вкусы и эстетические пристрастия, однако он уволился, поскольку спектаклей с его участием было не много, а предложений в кино становилось все больше.
«В какой-то момент передо мной встал выбор — потому что совместить 28 спектаклей в месяц и желание сниматься в кино было невозможно. Решение принималось очень тяжело, но я о нем ни разу не пожалел. Если занимаешься любимым делом, а оно превращается в каторгу, все теряет смысл», — объяснял Юшкевич.
Чем сейчас занимается Юшкевич
Константин Юшкевич продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в спектаклях «Ladie`s Night. Только для женщин. Версия 2018», «Другая жизнь» и «Валентинов день».
В 2023 году актер снялся в проектах «Балабол-7», «Море. Солнце. Склифосовский» и «Секс. До и после». Также в скором времени должны выйти картины «Балабол-8» и «Папаши» с его участием.
Юшкевич отмечал, что многие его мечты сбылись.
«Многое из того, о чем мечтал, сбылось. У меня крепкая, дружная семья. Я хотел быть востребованным в профессии — и добился этого. Правда, не сразу. У меня не так много ролей в полнометражных фильмах, но за те, в которых снялся, мне не стыдно. Это „Рассказы“ Михаила Сегала, три фильма Виктора Шамирова. Непростая история была у меня с театром. В „Ленкоме“, где я служил десять лет, я далеко не всегда играл то, что хотелось», — делился он.
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