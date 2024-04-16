Скандалы, ссора с дочерью и Джигурдой, алкоголизм: как живет Волочкова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова рассказала, что едва не прекратила навсегда общаться с единственной дочерью Ариадной. Что произошло в семье балерины, в каких скандалах она была замечена?

Почему Волочкова поссорилась с дочкой

Причиной конфликта стал финансовый вопрос. Волочкова в шоу «Алена, блин!» рассказала, что Ариадна попросила у нее квартиру в Санкт-Петербурге. Артистка отказала дочери, объяснив свое решение тем, что это подарок, который ей сделали до брака.

«Я рыдала. У нас разговор был про недвижимость, про квартиру, что-то я ей там должна. Я ей сказала: „Ариша, извини, но всё, что касается денег и недвижимости, это к твоему папе, который у меня забрал все деньги в 2008 году, все, которые были, — $3,5 млн. Теперь то, что папа обещал мне, — обращайся к нему“. Я ей сказала, что это моя квартира, мне ее подарил Сулейман Керимов. И если папа не гнушался спать в постели, где я спала с другим мужчиной, то, извините, я никому ничего не должна!» — откровенничала балерина.

В 2000-х Волочкова встречалась с бизнесменом Сулейманом Керимовым. По словам Волочковой, избранник умел превращать жизнь в сказку. Отношения с Керимовым продлились три с половиной года. Пара, по словам балерины, распалась из-за ревности бизнесмена, но окончательное решение уйти от мужчины Волочкова приняла, будучи беременной.

«Когда я забеременела и хотела ему об этом сказать, он в этот же вечер сел со мной на диване и, еще не зная о том, что я в положении, сказал: „Если у нас родится ребенок и мы с тобой расстанемся, например ты что-то сделаешь, что мне не понравится... Имей в виду, что по нашим законам ребенка у тебя заберут“», — рассказывала Волочкова.

В 2019 году балерина рассказывала, что их отношения с Керимовым прекратились из-за того, что она не смогла сохранить ребенка. Позднее выяснилось, что бывшая балерина сделала аборт, так как материнство угрожало ее карьере.

Ариадна же родилась в браке балерины с Игорем Вдовиным, доктором юридических наук. Отношения с мужчиной разладились, когда тот занял у артистки $3 млн под расписку, но так их и не вернул. Позже оказалось, что пара так и не зарегистрировала свой союз официально, а торжество было просто праздником, без какого-либо документального подкрепления.

В каких скандалах была замечена балерина

В январе несколько Telegram-каналов опубликовали видеозапись, на которой Анастасия Волочкова и Никита Джигурда танцуют. Сначала танец выглядит вполне обычным, но в середине ролика артист становится перед балериной на колени, стягивает с ее бедер спортивные штаны и начинает целовать нижнее белье между ног.

В ответ на действия артиста Волочкова разводит руками и, улыбаясь, смотрит в камеру. Затем действие сменяется продолжением танцев и объятиями.

На следующий день Анастасия Волочкова обвинила в сливе видео Никиту Джигурду и сказала, что больше не считает его своим другом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Джигурда в ответ не стал извиняться. По его словам, он не имеет отношения к публикации ролика. Актер заявил NEWS.ru, что видео мог слить оператор, снимавший «закрытую репетицию спектакля для взрослых», или сама Волочкова. В качестве доказательства Джигурда напомнил, что танцовщица неоднократно публиковала видео с их совместными перформансами.

Вчера, 17 января, Волочкова собрала пресс-конференцию в Москве, в ходе которой отметила, что зря осудила шоумена за публикацию ролика. Она объяснила, что не до конца разобралась в ситуации и уверена, что актер не сливал кадры в интернет.

При этом Волочкова подчеркнула, что теперь вряд ли продолжит дружить с Джигурдой, поскольку он перестал отвечать на ее звонки и не пришел на пресс-конференцию.

В начале 2023 года балерина дала интервью журналисту Алене Жигаловой и оказалась в центре скандала из-за того, что находилась в кадре в нетрезвом виде. После выхода проекта танцовщица обвинила блогера в подлости.

«Это настолько низко, что я даже передать не могу. Хуже всего, что Алена меня позвала на свой проект в период, когда мне вообще было не до Алены. В итоге выпуск получился ни о чем, с идиотскими вопросами в пьяном угаре. А что я могла сделать, если она все время наливала? Это сейчас я понимаю, что мне нужно было просто встать и уйти», — сказала балерина.

29 ноября 2023 года певец Сергей Лазарев отказался сфотографироваться с Волочковой за кулисами музыкальной премии «Золотой Граммофон». Тогда танцовщица отметила, что не обижена на артиста, передает корреспондент NEWS.ru.

Однако спустя несколько дней артистка назвала музыканта «нищебродским быдлом и неудачником» и заявила, что он завидует ей.

Что Волочкова говорила об обвинениях в алкоголизме

Анастасию Волочкову не единожды обвиняли в алкоголизме, однако артистка отрицает подобную зависимость. Она считает, что обвиняющие ее в неподобающем поведении критики сами не святые.

«Вы говорите, что кого-то я обидела, кого-то оскорбила, а у меня встречный вопрос. А эти все люди святые? Они не пьют, не курят, не танцуют, не ругаются матом? Нашли козла отпущения в лице Анастасии Волочковой. Да, это выгодно. Потому что дядя Вася пьяный, валяющийся в луже возле подъезда, никому не интересен. Полстраны у нас бухает голимую водку, а Волочкова пьет дорогое просекко со свежей клубникой на отдыхе», — высказалась балерина на пресс-конференции.

Танцовщица также добавила, что делает это вне сцены и вне балетного зала.

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