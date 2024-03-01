Скандалы, смертельное ДТП, «Ленком»: как живет актриса Анна Большова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Большова

Заслуженная артистка России Анна Большова прославилась благодаря ролям в фильмах «Презумпция невиновности», «Остановка по требованию», «Мой личный враг». Что известно о карьере и личной жизни актрисы, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Анна Большова

Анна Большова родилась 26 января 1976 года в Москве. Ее отец работал физиком-ядерщиком, а мать — врачом. В седьмом классе будущая артистка перевелась в театральный лицей «Арлекин». В 14 лет она была приняла во ВГИК, где проходил экспериментальный набор учащихся в актерскую группу на режиссерском факультете.

Окончив вуз, актриса была приглашена в Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя, но в 1998 году перешла работать в «Ленком», на сцене которого на протяжении восьми лет играла Кончиту в рок-опере «Юнона и Авось».

В 2007 году Большова получила свою первую главную роль в телесериале «Сваха». Затем она появилась в лентах «Жизнь продолжается», «Любовь и страхи Марии», «Казароза», «Срочно в номер», «Ермоловы» и сериале «Солдаты», где сыграла Анну — жену прапорщика Шматко. Всего в фильмографии артистки около 50 работ.

Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press Анна Большова, 2000 год

Что известно о личной жизни Анны Большовой

В первый раз Анна Большова вышла замуж за сводного брата Антона Канаева. Мужчина не приходился ей кровным родственником и был моложе артистки на семь лет. Брак распался через четыре года, по слухам, из-за измен супруга.

Вторым мужем актрисы стал художник Александр Макаренко. В 2008 году у них родился сын Даниил. Через несколько лет супруги подали на развод, но остались друзьями. Позднее артистке приписывали роман с коллегой Семеном Шкаликовым, однако она никогда не подтверждала эту информацию.

Какие были скандалы с Большовой

В октябре 2022 года актриса наехала на 31-летнюю женщину в деревне Грачевке Калужской области. Анна Большова ехала в темное время суток и не заметила женщину, которая была в нетрезвом состоянии. Артистка вызвала полицейских и скорую помощь, однако пострадавшая скончалась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». В феврале 2023 года с Анны Большовой были сняты обвинения.

За оставление в опасности был наказан сожитель погибшей. Следствие установило, что 14 октября 2022 года мужчина вез погибшую домой, однако остановился на обочине, вытащил ее из машины и оставил на дороге.

Также артистка оказалась в центре скандала в начале двухтысячных, когда СМИ сообщили, что она попала в секту. Анна Большова опровергла эту информацию, однако новости в прессе сказались на ее карьере.

«Режиссеры и продюсеры говорили: «Да ну ее, эту Большову! Она сектантка. Лучше с ней не связываться!» — рассказала актриса 7days.ru.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press Анна Большова, 2001 год

Чем сейчас занимается Анна Большова

Анна Большова занята в спектаклях «Ленкома» и гастролирует с труппой театра по России и Белоруссии. В 48 лет она продолжает сниматься в кино. В феврале вышел фильм Игоря Угольникова «По зову сердца» о московском ополчении 1941 года, где артистка сыграла одну из главных ролей. В марте также должна состояться премьера спектакля «Волки и овцы» с актрисой в театре на Малой Ордынке.

Анна Большова ведет здоровый образ жизни и свободное от работы время посвящает сну и семье.

«Все свободное время провожу с семьей дома либо на даче. <...> Наша семья вообще озабочена здоровым питанием, поэтому всё выращиваем сами. У нас огромный огород, на котором все дружно пашем», — сообщила она «Вечерней Москве».

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