Скандальный спектакль, анорексия дочери, сын: где сейчас Сергей Астахов

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актер Сергей Астахов

Актер Сергей Астахов оказался в центре скандала после спектакля в Ростове Великом. Что известно о случившемся, как живет артист вне сцены и справилась ли его дочь с анорексией?

Что за скандал со спектаклем Астахова

Как минимум десять ростовчан потребовали вернуть деньги за спектакль «Что творят мужчины» с участием Астахова. Зрители пожаловались, что артисты забывали слова на сцене. Некоторые предположили, что актеры, в том числе Астахов, употребляли алкоголь в антракте.

«Вы знаете, наверное, человек 10 вернули деньги. С учетом того, что четверо были группой. <...> Но мы, конечно, приносим извинения перед зрителями, а в ответ получили слова поддержки», — рассказал администратор проекта в разговоре с 76.ru.

После негативных комментариев Астахов записал в социальных сетях видеообращение, в котором принес зрителям извинения за «испорченный вечер». По его словам, перед постановкой заболел один из артистов, которого пришлось заменить другим актером, но он не успел тщательно подготовиться к выступлению.

«Я уже говорил зрителям со сцены и объяснял, почему спектакль, я признаю, действительно был плохим. Заболел актер, и чтобы не подвергать никого опасности заражения, мною лично было принято решение его заменить в срочном порядке. Актер, который играл, он, к сожалению, не смог подготовиться, не справился, и от этого на сцене все пошло не так, как это должно было быть. И тем не менее, я хочу сказать — тем людям, которым совсем не понравилось, и которые пишут негативные отзывы в соцсетях, я показываю вот этот номер, вы можете по нему позвонить, предоставить корешок билета или скриншот и вам полностью вернут ваши деньги за испорченный вечер», — сказал Астахов.

Он также подчеркнул, что в его гримерке ничего, кроме чая и воды, не было. Актер отметил, что приехал на спектакль за рулем своего собственного автомобиля и уехал так же.

Что известно о здоровье дочери Астахова

За плечами артиста осталось два брака. В отношениях со второй женой Викторией Адельфиной у него родилась дочь Мария. Супруги подали на развод, когда девочке исполнилось 10 лет.

Астахов в шоу «Секрет на миллион» в эфире НТВ признавался, что уделял недостаточно внимания жене и дочери. Позднее он предполагал, что по этой причине у Марии могла развиться анорексия: при росте 172 сантиметра девушка весила 48 килограммов.

Фото: Nadezhda Markalova/Global Look Press Актер Сергей Астахов

По словам Астахова, дочь перестала есть ради похудения, пытаясь сбросить несколько килограммов с помощью неизвестных таблеток. Это продолжалось несколько лет, поэтому в какой-то момент организм Марии перестал принимать пищу. За лечение дочери актер отдал около 600 тысяч рублей.

«Ей пришла в голову не совсем правильная идея. Хотя в стройности и подтянутости нет ничего плохого, если человек добивается этого спортом, правильно питается, у него идет прекрасный энергообмен. А она решила просто не кушать», — рассказывал Астахов в одном из интервью.

Недавно в программе «Ты не поверишь!» Мария впервые прокомментировала случившееся. Девушка рассказала, что настоящей причиной стали сложности в личной жизни. По словам дочери Астахова, она еще не до конца справилась с недугом, но работает над этим и не хочет думать о цифре на весах. Тем не менее, журналисты выяснили, что девушке удалось набрать 10 кг за время лечения.

«Ну личное, да, переживания. <...> Сейчас я не могу сказать, что на 100% справилась с этой проблемой. На это время надо. Это быстро не проходит», — сказала девушка.

Как сложилась личная жизнь Сергея Астахова

Третьей официальной женой актера стала учительница Виктория Савкеева, которая моложе его на 16 лет. Женщина не соглашалась на предложение стать женой Астахова, поскольку сначала хотела родить ему ребенка. В сентябре 2023 года у 55-летнего артиста родился сын Александр.

«Я не понимаю, что это мой сын. Ну как? Его же не было 55 лет, и вдруг он есть!» — восклицал Астахов в разговоре с Лерой Кудрявцевой в эфире передачи «Секрет на миллион».

В 2024 году на экраны должны выйти несколько работ с участием Астахова. В частности речь идет о драматическом сериале «За семью печатями», партнершей по съемкам в котором стала Алена Бабенко, мелодраме «Семейные призраки», триллере «Воровка» и семейной комедии «Папу маме заверните» с участием Дмитрия Нагиева.

Читайте также:

Критика СВО, Снигирь, юмор: почему не стоит смотреть «Мастера и Маргариту»

Страх перед Назаровым, развод, критика СВО: где сейчас Екатерина Кузнецова

Дарья Мороз влюблена? Откажется ли актриса от постельных сцен