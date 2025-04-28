Академический музей композитора Сергея Рахманинова недавно получил уведомление о выселении. Его руководители записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину, в котором просят заступиться за учреждение культуры. NEWS.ru разбирался, из-за чего возникла проблема и существуют ли пути её решения.
За чей счет существовал музей Рахманинова
«Владимир Владимирович, заступитесь, пожалуйста, помогите сохранить музей Рахманинова. Нет больше в России музея Рахманинова. Он [был] построен и многие годы работает без какого бы то ни было участия государственных средств, все сделано на деньги общественности. Только вы можете остановить тех, кто в вашем ведомстве решил избавиться от музея», — с такими словами выступила в видеообращении 86-летняя директор музея Тамара Паршина.
«В 40-е, 50-е, 60-е годы прошлого уже века, когда не было еще ни телевизоров, ни проигрывателей, на улицах висели „тарелки“ — громкоговорители, — рассказывает она NEWS.ru. — Я помню, как из них лилась музыка Рахманинова. Люди собирались у этих „тарелочек“. Когда раздавались аккорды Второго фортепианного концерта — погребальные аккорды, все плакали».
Глава объекта, хранящего память о музыканте, уточнила: хотя после революции 1917 года композитор со своей семьей эмигрировал из России, он до конца дней считал себя истинно русским человеком.
«Деньги от своих концертов перечислял на нужды Красной армии. Также поддерживал десятки семей, детей, стариков в то тяжелое для России время. Я лично знакома с людьми, которых продуктовые посылки Рахманинова спасли от голодной смерти», — пояснила Паршина.
Как жил музей Рахманинова все эти годы
В начале 1980-х команда энтузиастов, в которую входила и Паршина, создала «Рахманиновское общество», главными целями которого стало сохранение памяти и творческого наследия композитора. Создать музей помог внучатый племянник Рахманинова — Юрий. Его дед — Аркадий — был родным братом музыкального гения.
Под музей Юрий Рахманинов выделил одно из зданий возглавляемой им компании, а также дал специалистов, которые помогли сделать капитальный ремонт.
В организации экспозиций участвовали профессора Московской консерватории и разных творческих учреждений, поклонники Рахманинова из других городов России. Это место стало одним из самых популярных столичных достопримечательностей.
«В зале стоит рояль Сергея Васильевича. Я его купила 30 лет назад на свои средства, в рассрочку, выплатила. Недавно мальчик 12 лет, играя на нем, сказал, что это „самый счастливый день в его жизни“, — рассказывает Паршина. — Если музей выгонят, куда мы денем ценный исторический инструмент? В нашей квартире он не поместится, живем скромно».
Как в музее узнали о выселении
Письмо с информацией о предстоящем выселении музей получил 1 апреля. Это день рождения Сергея Рахманинова. А также день юмора. Поэтому поначалу решили, будто это шутка.
По словам Тамары Паршиной, только получив повторное уведомление, она позвонила в Департамент культуры Москвы, в комитет управления имуществом, в приемную мэра.
«На мой вопрос о причинах решения об „изгнании Рахманинова“ отвечают: „Вам перезвонят“, и никто не перезванивает. Читаем в СМИ новости, о том, что иноагентов будут лишать имущества. А Рахманинова за что?» — недоумевает директор. Сейчас сотрудники музея Рахманинова надеются только на помощь чиновников.
Что говорят юристы и правозащитники о выселении музея Рахманинова
Адвокат Юлия Вербицкая-Линник, постоянно сотрудничающая с Министерством культуры РФ, поделилась с NEWS.ru своим мнением о сложившемся положении:
«История с выселением Музея Рахманинова очень печальна. Особенно то, что инициатором выселения является нередко становящийся героем критических публикаций Департамент имущества города Москвы, — говорит Юлия. — Подобные действия со стороны органа исполнительной власти, особенно в наше непростое время, вызывают недоумение».
Мария Архипова, глава Ассоциации адвокатов России за права человека, в разговоре с NEWS.ru комментирует ситуацию так:
«В данном случае я бы рекомендовала обратиться в Москомархитектуру и мэрию Москвы с запросом о статусе здания: является ли оно аварийным, или с чем в действительности связано выселение? Кроме того, имеет смысл обратиться в московскую прокуратуру. Я считаю, в решении этой проблемы должны принимать участие и Минкульт, и администрация города. Имя композитора должно занимать достойное место, иначе это выглядит как отмена русской культуры, только происходит это почему-то на территории самой России».
Дирекция музея отправила официальный запрос в мэрию Москвы. На момент выхода публикации из Департамента городского имущества Москвы получен ответ, который содержит следующее пояснение:
Фото: Фото из личного архива музея Рахманинова, директора Тамары Паршино
Распоряжение о выселении музея Рахманинова
Фото: Фото из личного архива музея Рахманинова, директора Тамары Паршиной
Распоряжение о выселении музея Рахманинова
«В связи с невыполнением обязательств арендатора по проведению комплекса необходимых работ по сохранению объекта культурного наследия по адресу: г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 6/2, стр. 1, размещением сторонних организаций в здании по адресу: r. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 6/2, стр. 10, а также наличием задолженности по арендной плате, Департаментом в адрес МОО „Рахманиновское общество“ направлены уведомления о расторжении договоров аренды. Согласно уведомлениям, договоры аренды считаются nрекращенными с 25.03.2025».
Читайте также:
Нейросеть определила самого влиятельного классического композитора
Нью-Йорк отметил юбилей Рахманинова
К 150-летию Рахманинова выйдет полное собрание сочинений композитора
Почему Ротару и Пугачева не могут продать жилье в России, конфискуют ли его
Бородин предложил продать замок Галкина, чтобы купить жилье 40 бойцам СВО