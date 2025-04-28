Скандал с музеем Рахманинова: выселение, обращение к Путину, мнение юристов

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Академический музей композитора Сергея Рахманинова

Академический музей композитора Сергея Рахманинова недавно получил уведомление о выселении. Его руководители записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину, в котором просят заступиться за учреждение культуры. NEWS.ru разбирался, из-за чего возникла проблема и существуют ли пути её решения.

За чей счет существовал музей Рахманинова

«Владимир Владимирович, заступитесь, пожалуйста, помогите сохранить музей Рахманинова. Нет больше в России музея Рахманинова. Он [был] построен и многие годы работает без какого бы то ни было участия государственных средств, все сделано на деньги общественности. Только вы можете остановить тех, кто в вашем ведомстве решил избавиться от музея», — с такими словами выступила в видеообращении 86-летняя директор музея Тамара Паршина.

«В 40-е, 50-е, 60-е годы прошлого уже века, когда не было еще ни телевизоров, ни проигрывателей, на улицах висели „тарелки“ — громкоговорители, — рассказывает она NEWS.ru. — Я помню, как из них лилась музыка Рахманинова. Люди собирались у этих „тарелочек“. Когда раздавались аккорды Второго фортепианного концерта — погребальные аккорды, все плакали».

Глава объекта, хранящего память о музыканте, уточнила: хотя после революции 1917 года композитор со своей семьей эмигрировал из России, он до конца дней считал себя истинно русским человеком.

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«Деньги от своих концертов перечислял на нужды Красной армии. Также поддерживал десятки семей, детей, стариков в то тяжелое для России время. Я лично знакома с людьми, которых продуктовые посылки Рахманинова спасли от голодной смерти», — пояснила Паршина.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Тамара Паршина

Как жил музей Рахманинова все эти годы

В начале 1980-х команда энтузиастов, в которую входила и Паршина, создала «Рахманиновское общество», главными целями которого стало сохранение памяти и творческого наследия композитора. Создать музей помог внучатый племянник Рахманинова — Юрий. Его дед — Аркадий — был родным братом музыкального гения.

Под музей Юрий Рахманинов выделил одно из зданий возглавляемой им компании, а также дал специалистов, которые помогли сделать капитальный ремонт.

В организации экспозиций участвовали профессора Московской консерватории и разных творческих учреждений, поклонники Рахманинова из других городов России. Это место стало одним из самых популярных столичных достопримечательностей.

«В зале стоит рояль Сергея Васильевича. Я его купила 30 лет назад на свои средства, в рассрочку, выплатила. Недавно мальчик 12 лет, играя на нем, сказал, что это „самый счастливый день в его жизни“, — рассказывает Паршина. — Если музей выгонят, куда мы денем ценный исторический инструмент? В нашей квартире он не поместится, живем скромно».

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Профессор МГИК им. П. Чайковского народный артист РСФСР Валерий Попов и директор музея Рахманинова Тамара Паршина

Как в музее узнали о выселении

Письмо с информацией о предстоящем выселении музей получил 1 апреля. Это день рождения Сергея Рахманинова. А также день юмора. Поэтому поначалу решили, будто это шутка.

По словам Тамары Паршиной, только получив повторное уведомление, она позвонила в Департамент культуры Москвы, в комитет управления имуществом, в приемную мэра.

«На мой вопрос о причинах решения об „изгнании Рахманинова“ отвечают: „Вам перезвонят“, и никто не перезванивает. Читаем в СМИ новости, о том, что иноагентов будут лишать имущества. А Рахманинова за что?» — недоумевает директор. Сейчас сотрудники музея Рахманинова надеются только на помощь чиновников.

Что говорят юристы и правозащитники о выселении музея Рахманинова

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник, постоянно сотрудничающая с Министерством культуры РФ, поделилась с NEWS.ru своим мнением о сложившемся положении:

«История с выселением Музея Рахманинова очень печальна. Особенно то, что инициатором выселения является нередко становящийся героем критических публикаций Департамент имущества города Москвы, — говорит Юлия. — Подобные действия со стороны органа исполнительной власти, особенно в наше непростое время, вызывают недоумение».

Мария Архипова, глава Ассоциации адвокатов России за права человека, в разговоре с NEWS.ru комментирует ситуацию так:

«В данном случае я бы рекомендовала обратиться в Москомархитектуру и мэрию Москвы с запросом о статусе здания: является ли оно аварийным, или с чем в действительности связано выселение? Кроме того, имеет смысл обратиться в московскую прокуратуру. Я считаю, в решении этой проблемы должны принимать участие и Минкульт, и администрация города. Имя композитора должно занимать достойное место, иначе это выглядит как отмена русской культуры, только происходит это почему-то на территории самой России».

Дирекция музея отправила официальный запрос в мэрию Москвы. На момент выхода публикации из Департамента городского имущества Москвы получен ответ, который содержит следующее пояснение:

Фото: Фото из личного архива музея Рахманинова, директора Тамары Паршино Распоряжение о выселении музея Рахманинова Фото: Фото из личного архива музея Рахманинова, директора Тамары Паршино Распоряжение о выселении музея Рахманинова Фото: Фото из личного архива музея Рахманинова, директора Тамары Паршиной Распоряжение о выселении музея Рахманинова Фото: Фото из личного архива музея Рахманинова, директора Тамары Паршиной Распоряжение о выселении музея Рахманинова Фото: Фото из личного архива музея Рахманинова, директора Тамары Паршиной Распоряжение о выселении музея Рахманинова Фото: Фото из личного архива музея Рахманинова, директора Тамары Паршиной Распоряжение о выселении музея Рахманинова

«В связи с невыполнением обязательств арендатора по проведению комплекса необходимых работ по сохранению объекта культурного наследия по адресу: г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 6/2, стр. 1, размещением сторонних организаций в здании по адресу: r. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 6/2, стр. 10, а также наличием задолженности по арендной плате, Департаментом в адрес МОО „Рахманиновское общество“ направлены уведомления о расторжении договоров аренды. Согласно уведомлениям, договоры аренды считаются nрекращенными с 25.03.2025».

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