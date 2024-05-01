Скандал с Малаховым, место на кладбище, аборт: куда исчезла Ирина Отиева

Фото: Кавашкин Борис /ИТАР-ТАСС

Ирина Отиева

Заслуженная артистка России Ирина Отиева была очень популярна в 1970–1990-х, однако ее карьера постепенно угасла к 2000-м годам. Где сейчас певица, почему она считает, что о ней все забыли, что известно о личной жизни звезды?

Правда ли, что об Отиевой все забыли

В 2020 году к певице пришла съемочная группа журналиста Андрея Малахова. Тогда знаменитость пожаловалась, что от нее все отвернулись — и родственники, и «Долина, и Песков, и Серов, и Крутой». Артистка говорила, что чувствует себя выброшенной на обочину и озвучивала мысли о своей скорой кончине, добавив, что купила себе и маме места на кладбище.

«Было бы неплохо убраться отсюда поскорее. Это был бы лучший вариант. Потому что я не держу ударов, не создана для этой жизни. Мне тяжко. У меня нет комфорта. Я мучаюсь из-за всего. Даже места на кладбище купила для мамы и себя, чтобы не обременять дочь, потому что она бы это не потянула. У меня две квартиры. Эта вот, в которой я живу, еще одна на Павелецкой, где мама живет. Дом есть, который для ребенка построила. Я мечтала о многом, о крепкой семье», — откровенничала Отиева.

Мать некогда популярной артистки рассказывала, что ее дочь «в депрессии, ни с кем не общается, никого не хочет видеть, не хочет выступать».

В 2022 году Отиева заявила, что о ней помнит только художник Никас Сафронов. Артистка переживала, что не знает, любит ли ее кто-то, кроме членов семьи.

«Никас Сафронов знает, что у меня 22 ноября день рождения, — он всегда меня поздравляет, никогда не забывает. Я к нему очень хорошо отношусь, по-доброму. Что касается остальных… Я ни с кем не общаюсь. Не знаю, меня вообще кто-нибудь любит, кроме моих родных?» — цитировала артистку MK.RU.

Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press Ирина Отиева

Что за скандал случился у Отиевой с Малаховым

В 2020 году появились сообщения о том, что семья вокалистки может подать в суд на телеведущего из-за скрытой съемки в квартире артистки. В эфир попали кадры, на которых Отиева выглядела усталой и жаловалась на невостребованность.

В беседе с «Газета.ру» дочь Отиевой Злата и представитель знаменитости Алексей Данченко рассказали, что звезда могла бы подготовиться к визиту журналистов, если бы знала о том, что они придут с камерами.

Сама Отиева заявила, что была дома с высокой температурой и ждала в гости дочь и подругу. Увидев у двери сотрудников Малахова с цветами, певица пустила их в дом, не подозревая, что ее будут скрыто снимать.

«В этот момент к моей мамочке, ребенку войны, являются два других человека и в подъезде берут у нее интервью. Якобы с моего позволения. <...> Какая мерзость, подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства только потому, что этот человек великодушен», — жаловалась Отиева.

Позднее артистка, которую журналисты застали в халате и без макияжа, опубликовала в соцсетях портрет композитора Модеста Мусоргского работы Ильи Репина. Певица сравнила себя с музыкантом, поскольку его тоже запечатлели в халате.

«Подбирается очень симпатичная компания. Ведь, заметьте, Модест Петрович Мусоргский в халате, без макияжа и даже без маникюра. И это совсем не помешало великому Репину написать свой шедевральный портрет», — отметила Отиева.

Что известно о личной жизни Отиевой

В молодости певица встречалась с композитором Александром Пищиковым, который был на 15 лет старше. В скандальном выпуске «Прямого эфира» он рассказал, что его отношения с Отиевой отличились изменами с обеих сторон, а также абортом, который принес знаменитости немало боли, писал StarHit.

Не обрела артистка личного счастья и с концертным директором Алексеем Данченко, после расставания с которым в 1996 году родилась единственная дочь знаменитости Злата. Кто настоящий отец девочки, артистка так и не рассказала, однако обмолвилась, что папа был женат. Наследница Отиевой поступила на журфак, а позднее занялась вокалом.

«Злата — моя гордость, я ее обожаю. Она меня всегда очень тепло поздравляет. Злата несколько лет назад вышла замуж, но с детьми пока как-то не торопится», — рассказывала певица в одном из интервью.

Правда ли, что у Отиевой алкоголизм

Друг звезды Джордж Ровалс рассказывал, что на фоне предательства молодого возлюбленного Марта Бабаяна певица несколько лет злоупотребляла алкоголем. По его словам, причиной зависимости стали обиды.

«Для выпивки у нее находилось множество поводов. Чаще всего это были обиды на коллег. Помню, Ира хотела, чтобы ее дочь Злата приняла участие в „Голосе“. Я созвонился с Валерой Меладзе. Он обещал помочь, но не сложилось», — признавался Ровалс StarHit.

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