Скабеева высмеяла танец украинского депутата, взявшего золото на Олимпиаде

Телеведущая Ольга Скабеева иронично прокомментировала танец украинского депутата Жана Беленюка, который тот исполнил после того, как выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в соревнованиях по греко-римской борьбе. Пост об этом телеведущая опубликовала в Telegram-канале.

Тренировки в Раде не проходят даром, — напомнила Скабеева о политическом статусе спортсмена.

Одержав победу над венгерским спортсменом Виктором Леринцем в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограммов, украинский депутат Верховной рады Жан Беленюк обернулся в национальный флаг своей страны и прошёлся по арене, танцуя украинский народный танец — гопак.

Ранее Ольга Скабеева в саркастичной форме ответила на требование украинских силовиков вызвать министра обороны РФ Сергея Шойгу на Украину для проведения расследования.