Скабеева высмеяла Порошенко за раздачу черешни в Донбассе

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Жена музыканта Петра Мамонова Ольга сообщила новые подробности о его здоровье. Врачи не могут узнать степень поражения лёгких артиста, поскольку двигать Мамонова в его состоянии запрещено, передаёт телеканал «Звезда».

Чтобы уровень поражения узнать, его надо отвезти на КТ как-то. Если его сейчас тронуть с места, то он просто умрёт, его сейчас вообще тронуть нельзя, — пояснила она. Медики оценивают...