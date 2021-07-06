Скабеева высмеяла Порошенко за раздачу черешни в Донбассе
Ольга Сабурова
Ольга Сабурова
15:25, 06 июля 2021
Ольга СкабееваФото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Ведущая ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева высмеяла бывшего президента Украины Петра Порошенко за поездку в Донбасс с несколькими ящиками черешни.
Телеведущая опубликовала фрагмент вышедшей накануне программы «60 минут», где были показаны кадры визита Порошенко в Донбасс. На видео экс-лидер Украины руководит разгрузкой черешни, которая предназначается военным.
Ира, снова Скабеева будет говорить, что солдат объедаешь, — говорит Порошенко на видео, обращаясь к одной из своих помощниц.
Ведущая «60 минут» решила ответить бывшему президенту.
Петро Порошенко продолжает цитировать любимые фрагменты из нашей программы. Снова поехал пиариться на военных, привёз на Донбасс несколько ящиков черешни, — написала Скабеева.
Ранее Ольга Скабеева назвала идиотом украинского журналиста Дмитрия Гордона за обучение белорусов азам революции.
Накануне муж и соведущий Ольги Скабеевой Евгений Попов показал кадры, как один гость ток-шоу «60 минут» облил другого водой. Сам Попов готовится принять участие в выборах в Госдуму, где в качестве депутата собирается бороться за увеличение зарплат и пенсий в России.