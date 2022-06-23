СК РФ проверяет видео Галкина о гибели семьи с ребенком в Одессе

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Максим Галкин

Блогер Гаспар Авакян сообщил NEWS.ru, что обратился в полицию из-за слов артиста Максима Галкина о попадании «российских крылатых ракет в жилой дом в Одессе». Высказывание артиста прозвучало в видео, которое было опубликовано в Telegram-канале Галкина в праздник Пасхи 24 апреля. Сотрудники МВД направили материалы в Следственный комитет и сообщили блогеру о выявлении нарушения части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Когда человек [Максим Галкин] говорит о том, что на Украину якобы летят российские крылатые ракеты, попадают в жилой дом и гибнет семья с маленьким ребенком, вы считаете это нормальным? — объяснил Авакян свои претензии к артисту.

Ранее блогер опубликовал в соцсетях уведомление о том, что ГУМВД по Ростовской области рассмотрело его обращение с просьбой проверить высказывания Галкина на предмет распространения фейков о ВС РФ. В случае возбуждения уголовного дела и признания артиста виновным ему может грозить до трех лет лишения свободы.

22 июня Министерство культуры и информационной политики Украины исключило Галкина из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. На данный момент в черном списке числятся 209 человек. Галкин был включен в перечень 3 ноября 2021 года по представлению Службы безопасности Украины.