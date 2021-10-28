СК допросит Малахова по делу Светличной

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве вызвало на допрос телеведущего Андрея Малахова. Это связано с делом актрисы Светланы Светличной, которая считалась пропавшей и обнаружилась на съёмках ток-шоу Малахова, передаёт Lenta.ru со ссылкой на информированный источник.
Как заявил собеседник издания, следствие
Тогда телеведущий опубликовал в Instagram пост с совместной фотографией с актрисой, подписав снимок «Нашлась!». Lenta.ru не смогла получить оперативный комментарий Малахова по ситуации.
Родственники Светличной обратились в полицию 22 октября, после того как актриса несколько дней не выходила на связь. Позже к поискам подключился отряд «ЛизаАлерт». В тот же день актрису видели на киностудии имени Горького. Следователи допросили водителя, подвозившего артистку перед исчезновением.
После перенесённой травмы и инсульта Светлана Светличная страдает потерей памяти, у неё также отмечаются признаки деменции. Сын актрисы Алексей Ивашов признался, что предлагал матери пройти лечение у психиатра.