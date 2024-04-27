«Сижу на обезболивающих»: что за «проклятие» лежит на клоунах и артистах

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Амаяк Акопян

Многие отечественные шоумены и клоуны страдают из-за одного и того же «проклятия» — болей в спине, появившихся из-за напряженного графика и выполнения опасных трюков. Как они справляются с недугом?

Почему Амаяк Акопян не хочет оперироваться

67-летний фокусник уже долгое время не выходит на сцену из-за проблем со здоровьем. Корреспондентам портала ProZvezd он рассказал, что в последние годы постоянно борется с болью в спине, а сейчас в связи со сменой сезона его состояние ухудшилось.

«В данный момент у меня обострение, к великому сожалению. Осень и весна — самые тяжелые периоды в моей жизни. Потому что все проблемы со спиной у меня в эти времена года обостряются. <...> На обезболивающих я сижу уже очень много лет. Честно говоря, устал уже очень от своих болячек. Хочется проснуться здоровым!» — признался Акопян.

По словам артиста, ему требуется дорогостоящее лечение и операция, однако он боится этого. Кроме того, Акопяну предлагали обратиться к зарубежным специалистам в области медицины, однако он решительно отверг эту идею, подчеркнув, что доверяет только отечественным врачам.

«Мне нужно лечение дорогостоящее. Можно было поехать за границу, к тамошним врачам. У меня за рубежом дети живут, но там я принципиально никогда в жизни не буду лечиться. Не хочу ни в Германию, ни в Израиль, ни в Америку — никуда не хочу! Я верю только нашим медикам. Сейчас у меня действительно очень сложная ситуация. Мне нужен хороший нейрохирург, потому что со спиной — беда. Надеюсь, такого специалиста для меня найдут. Я уже прошел множество обследований, сдал кучу анализов. Все врачи говорят, что без операции не обойтись. Надо железки какие-то вставлять в позвоночник. Но я боюсь. А вдруг не приживется? В моем возрасте это все — небезопасно!» — переживает фокусник.

По словам Акопяна, причиной его недуга стали нагрузки и травмы. Фокусник рассказал, что в молодости у него были переломы и трещины позвоночника, поскольку во время съемок в кино все трюки иллюзионист выполнял без дублеров.

Что известно о болезни Билана и Снаткиной

И певец Дима Билан, и актриса Анна Снаткина испытали ужасную боль в спине из-за грыж. В марте 2017 года исполнитель хита Believe Me рассказал в интервью KP.RU, что у него обнаружили пять грыж в позвоночнике. Врачи настаивали на операции, но артист отложил хирургическое вмешательство.

«На обследовании лежал чуть ли не со слезами. Настолько сильные были боли. <...> Уже кошелек не мог закрывать и пуговицы застегивать», — рассказывал Билан, который впоследствии решился на операцию.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Дима Билан во время церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»

Снаткина же на протяжении нескольких лет ходила в специальном корсете, который позволял ей держать спину. Причиной болей стала травма, полученная актрисой на уроке фехтования во время учебы во ВГИКе, из-за которой девушку с приступом острой боли увезли на скорой. Выяснилось, что у Снаткиной грыжа, которую необходимо удалить, однако артистка отказалась от операции в пользу терапии.

Как живет Анита Цой после травмы спины

В 2008 году народная артистка РФ принимала участие в шоу «Цирк со звездами». Во время выступления, выполняя прыжок, звезда должна была приземлиться на руки ассистента, ждавшего ее внизу, но потеряла равновесие и рухнула на арену с двухметровой высоты. Звезду экстренно доставили в Институт имени Склифосовского. Травма приковала артистку к постели на несколько месяцев.

«Там, в клинике, я дохудела еще на 10 кило, потому что нельзя было нагружать позвоночник. В этой ситуации проявились самые лучшие качества моего супруга. <...> Не забуду ситуацию, когда он стоял за обычным палаточным столом и нарезал салат из огурцов и помидоров. Он думал, что я сплю, а я вижу его профиль. И наблюдаю, как мужская скупая слеза скатывается по щеке и капает в салат», — вспоминала певица на YouTube-шоу телеканала «Домашний» «Мыльница».

У каких еще звезд проблемы со спиной

По мнению российского ученого Ильи Бурлаковского, у народной артистки СССР Аллы Пугачевой есть нарушения в работе шейного отдела, которые «видны по перенапряженным трапециевидным мышцам», и формируется так называемый «вдовий горбик» — жировые отложения на задней стороне шеи, причиной которых становятся гормональные нарушения.

Глядя на фотографии полетевшей в космос актрисы Юлии Пересильд, эксперт отметил у нее напряжение шейных мышц. Бурлаковский считает это признаком того, что звезда «Вызова» может испытывать болезненные ощущения в области лопаток и общую скованность мышц в грудном отделе.

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