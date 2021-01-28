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Культура

Символ мужества и чести: образы великого актёра Василия Ланового

10:00, 29 января 2021 17
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Умер Василий Лановой. Весть о его кончине поразила как молния. Казалось, что такие люди не уходят. Они вечно охраняют своей железной выправкой наш покой и дают правильные ориентиры всё новым и новым поколениям. Но в какой-то момент приходит осознание, что даже вечные символы не вечны и они остаются только в наших сердцах, как исполненные роли могучих и отважных людей. Именно таким мы запомним Василия Ланового

1957 год

РИА Новости

1967 год

Мастюков Валентин/ТАСС

Георгий Юматов и Василий Лановой (1971 год)

В. Комаров/РИА Новости

1972 год

Мастюков Валентин/ТАСС

1974 год

РИА Новости

1997 год

Анатолий Рухадзе/ТАСС

2008 год

Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

2008 год

Viktor Pogontsev/Global Look Press

2013 год

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

2013 год

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

2019 год

Александр Авилов/АГН «Москва»

2019 год

Софья Сандурская/АГН «Москва»

Василий Лановой и Ирина Купченко (2019 год)

Игорь Иванко/АГН «Москва»

2019 год

Александр Авилов/АГН «Москва»

2019 год

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Василий Лановой и Ирина Купченко (2020 год)

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

2019 год

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

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