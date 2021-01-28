Символ мужества и чести: образы великого актёра Василия Ланового

Умер Василий Лановой. Весть о его кончине поразила как молния. Казалось, что такие люди не уходят. Они вечно охраняют своей железной выправкой наш покой и дают правильные ориентиры всё новым и новым поколениям. Но в какой-то момент приходит осознание, что даже вечные символы не вечны и они остаются только в наших сердцах, как исполненные роли могучих и отважных людей. Именно таким мы запомним Василия Ланового
1957 год
РИА Новости
1967 год
Мастюков Валентин/ТАСС
Георгий Юматов и Василий Лановой (1971 год)
В. Комаров/РИА Новости
1972 год
Мастюков Валентин/ТАСС
1974 год
РИА Новости
1997 год
Анатолий Рухадзе/ТАСС
2008 год
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
2008 год
Viktor Pogontsev/Global Look Press
2013 год
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
2013 год
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
2019 год
Александр Авилов/АГН «Москва»
2019 год
Софья Сандурская/АГН «Москва»
Василий Лановой и Ирина Купченко (2019 год)
Игорь Иванко/АГН «Москва»
2019 год
Александр Авилов/АГН «Москва»
2019 год
Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Василий Лановой и Ирина Купченко (2020 год)
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
2019 год
Кирилл Зыков/АГН «Москва»