Символ мужества и чести: образы великого актёра Василия Ланового

Умер Василий Лановой. Весть о его кончине поразила как молния. Казалось, что такие люди не уходят. Они вечно охраняют своей железной выправкой наш покой и дают правильные ориентиры всё новым и новым поколениям. Но в какой-то момент приходит осознание, что даже вечные символы не вечны и они остаются только в наших сердцах, как исполненные роли могучих и отважных людей. Именно таким мы запомним Василия Ланового