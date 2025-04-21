Симоньян рассказала, что рекомендовали Кеосаяну врачи до комы Симоньян: врачи советовали Кеосаяну ежедневно проходить по 10 тысяч шагов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Врачи рекомендовали режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну до его комы проходить не менее 10 тысяч шагов каждый день, рассказала супруга деятеля культуры, главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» на канале «Россия 1». По ее словам, такую рекомендацию медики дали из-за проблем с сердцем у Кеосаяна.

По словам Симоньян, поначалу выполнять дневную норму шагов супруга заставляла она, потом, с появлением шагомера, он делал ее самостоятельно. При этом режиссер даже ходил по 10 тысяч шагов в поезде, добавила она.

Ранее Маргарита Симоньян рассказывала, что Тигран Кеосаян начал реагировать на происходящее. По словам медиаменеджера, он моргает, открывает рот и протягивает руки. Кроме того, журналистка добавила, что общается с супругом с помощью других жестов. Так, она целует Кеосаяну ноги, а он в ответ сгибает пальцы на них.

О том, что Кеосаян впал в кому, стало известно в январе. Как рассказывала медиаменеджер, у ее возлюбленного давно больное сердце. Симоньян просила всех неравнодушных молиться за здоровье мужа. Главред RT также отмечала, что трагедия школы в Беслане и тяжелое состояние супруга стали самыми большими испытаниями в ее жизни.