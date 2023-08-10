«Силы были не те»: подруга Васильевой рассказала об их последней встрече Актриса Защипина: Васильева пришла на сбор театральной труппы накануне смерти

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Вера Васильева

Умершая 9 августа народная артистка СССР Вера Васильева в последний раз появилась на публике на традиционном сборе труппы Театра Сатиры перед началом нового театрального сезона, рассказала NEWS.ru ее коллега, заслуженная артистка РСФСР Наталья Защипина. По ее словам, Васильеву на сбор привозила Дарья Мирославская, которую актриса называла своей приемной дочерью.

Буквально на днях труппа Театра Сатиры собиралась. Потому что совсем скоро откроется новый театральный сезон. Вера Кузьминична приезжала тоже — Дашенька ее привозила, — отметила Наталья Защипина.

Коллега-актриса рассказывает, что встреча получилось теплой, и Васильева как всегда доброжелательно улыбалась, но чувствовалось, что силы ее уже покидают.

Мы с ней (Верой Васильевой - NEWS.ru) здоровались, обнимались-целовались. Правда, было видно, что уже силы у нее не те, она их уже теряла. Дашенька ее под ручку вела. И идти было трудно, — рассказала Защипина.

Ранее сообщалось, что актрису Веру Васильеву предположительно похоронят на Новодевичьем кладбище. Актриса скончалась в среду, 9 августа, в возрасте 97 лет, причины ее кончины не уточняются. Прощание с актрисой пройдет в Театре Сатиры в субботу, 12 августа.

Между тем юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев пояснил, что Мирославская без проблем получит наследство, если она прописана в завещании артистки. Если же неродной дочери нет в завещании, наследование возможно лишь на основании закона, но только в том случае, если падчерица докажет, что находилась на попечении наследодателя, отметил Воробьев.