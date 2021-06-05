Сиквел «Круэллы» может выйти без Эммы Стоун

https://static.news.ru/photo/5b61954e-c5ed-11eb-8b11-96000091f725_660.jpg Эмма Стоун Фото: кадр из фильма/Walt Disney Pictures

Фильм студии Walt Disney «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли обзаведётся продолжением. Вот только участие главной актрисы пока под вопросом, передаёт Variety.

Сиквел уже запущен в производство. На данный момент продолжение находится на ранней стадии разработки. Вернуться к своей работы должны Крэйг Гиллеспи и Тони МакНамара, режиссёр и сценарист первой части.

«Круэлла» дебютировала 28 мая 2021 года одновременно в кинотеатрах и на канале Disney+. В мировом прокате фильм на сегодняшний день заработал $48,5 млн и получил благосклонную критику за эстетику панк-рока 70-х. Фильм является приквелом к фильмам «101 далматинец» и «102 далматинца».

Ранее сообщалось, что Стоун хотела появиться в фильме «Круэлла» с ключевой деталью её героини — мундштуком. Disney запретила, так как студия против демонстрации курения в своих проектах.