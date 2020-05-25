Сигал и Депардье отказались от господдержки бизнеса в России

https://static.news.ru/photo/3c136968-9e7c-11ea-af85-fa163e074e61_660.jpg Жерар Депардье Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Американский актёр Стивен Сигал и французский артист Жерар Депардье, имеющие гражданство России, не будут претендовать на получение поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса от государства.

Об отказе от возможности получить средства от правительства рассказали агенты артистов, передаёт РИА Новости.

Он не самый бедный человек. Он не будет претендовать на господдержку в России, это нужно молодым предпринимателям, в нашем случае это было бы нелогично, — заявил представитель Сигала, Анар Рейбан.

Депардье, также зарегистрировавший в России ИП, не претендует на дополнительные деньги. Информацию подтвердил агент Арно Фрилле.

Как писал NEWS.ru, французский актёр, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель в сфере культуры и искусства в России, был признан пострадавшим от пандемии коронавируса.