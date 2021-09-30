«Швырялись камнями»: защитившая Лукашенко певица отказалась идти в политику

Год назад, когда в Минске бушевали протестные митинги против результатов выборов президента, известная белорусская певица Светлана Агарвал сначала выставила своё фото с белорусским флагом в соцсетях, а затем стала выходить с этим же флагом на самые оживлённые улицы, где звучали антиправительственные лозунги. От демонстрантов Агарвал тогда досталось: её забрасывали камнями в родном городе. Как изменилась жизнь в стране за этот год, не жалеет ли певица сейчас, что тогда поддержала Александра Лукашенко, и собирается ли идти в политику, она рассказала в интервью NEWS.ru.

— С какими чувствами вы сегодня вспоминаете события годичной давности?

— С надеждой, что это никогда не повторится. Я и подумать не могла, что люди в моей родной, действительно любимой Белоруссии могут быть такими агрессивными и жестокими. В соцсетях писали, что я «продалась власти», и употребляли в отношении меня такие эпитеты, повторить которые не поворачивается язык... На улицах кричали приблизительно то же самое. Швырялись камнями.

Светлана Агарвал svetlana_agarval/instagram.com

Это называется «эффект толпы». Очень страшное явление — люди вдруг не слушают никаких доводов. Отбросив логику и здравый смысл, гнут своё. Такая толпа способна растерзать любого, в чём-то с ними не согласного. Я понимаю, что крепко рисковала — и здоровьем, и, может быть, жизнью.

— Особенно потому, что вы публичная персона (Агарвал — известная исполнительница народных белорусских песен в индийском стиле и наоборот — индийских песен на белорусском языке. Такой любопытный микс двух культур случился благодаря экзотическому замужеству — более 20 лет назад уроженка Минска вышла замуж за студента из Индии. — NEWS.ru). Это всё равно, что в Москве с политической акцией вышла бы, например, Пелагея или даже Ольга Бузова. Мгновенно бы обвинили и в попытках хайпа, в стремлении «подлизаться» к власти...

— «Хороший» хайп — получить камнем по затылку. Нет, я совершенно не стремилась пропиариться. Вообще, считаю, что чем дальше артист от политики, тем это безопаснее — и для него самого, и для политики.

— Тем не менее год назад вы в эту политику включились.

— Это другое. Выйти на улицу с национальный флагом — значит выразить свою гражданскую позицию. Политических амбиций у меня нет.

Например, я бы не стала баллотироваться в органы государственной власти просто потому, что там нужны определённые компетенции. «Просто хочу и пойду» — я считаю, это неправильный подход. А «смогу что-то сделать для страны и народа» — ещё и нечестный. А если не сможешь? Необходимо, я убеждена, профильное образование.

Я прежде всего артистка, я за дружбу, за мир, за справедливость. И вместе с тем я за государственность и считаю себя правой. Давайте вспомним начало 1990-х. Мы с моим будущим мужем, а он индиец, не могли спокойно пройти по Минску. Потому что Ашок смуглый. Одна из национальных черт Белоруссии — это дружелюбие. Гостеприимность, незлобивость, душевность... Однако в тот период наш город вдруг буквально наводнили националисты.

Ходили агрессивные, обычно толпой, бритоголовые и в кожаных куртках, иногда с битами в руках. Мы с Ашоком — смуглый парень и блондинка рядом — были для них как красная тряпка. Всякое случалось, вспоминать страшно. Самое ужасное — это ощущение абсолютной беспомощности. Что мы бессильны перед этими озлобленными бугаями. Это касалось не только нас. Любого мирно гулявшего человека могли ограбить и избить на улице. Обносили квартиры, не спасали никакие замки.

— А сейчас Минск сильно изменился? Особенно за последний год?

— Современный Минск — один из самых безопасных городов мира. Даже в ночное время суток можно спокойно ходить по улицам, без страха быть ограбленным и избитым. Многие жители не запирают входные двери в своих квартирах на ключ. Потому что некого бояться.

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Очень хорошо работает милиция. Чья это заслуга? Разве не Александра Лукашенко? Разумеется, его. Поэтому, конечно, я его поддерживаю.

— При этом у правления Лукашенко есть и другая сторона, о которой нельзя не сказать: это и применение силы на тех же митингах, и проблемы со свободой слова в стране.

— Возможно, у него как у политика есть ошибки, но я стараюсь не вникать в это. Я сравниваю, как в Белоруссии было и как стало — как говорится, две большие разницы.

Я довольно много гастролирую, побывала во многих странах мира (точнее, гастролировала до пандемии). Узнавая, что я из Белоруссии, местные жители, недопоняв и недорасслышав, говорили: «Руссия? Передавайте привет вашему Путину!» Приходилось объяснять, что я из соседнего государства, оно совсем рядом с Россией, но президент у нас другой. Они ещё шире улыбались и произносили: «Тогда передавайте привет вашему Батьке!» Некоторые иностранцы говорили мне, что хотели бы в свои страны такого же президента.

Можно сколько угодно критиковать политические решения Лукашенко, но очевиден масштаб личности. Александр Григорьевич приезжает на фабрики и заводы с проверками и идёт не через главный вход, где всё готово к приёму президента, а задворками, где его как раз не ждут — подмечает нарушения. И такие устраивает разносы руководству предприятия, что мало им не кажется. Или, к примеру, одна из недавних историй, когда несколько малышей отравились детским питанием: президент лично поехал разбираться на завод. Такой дал, извините, втык руководству: мол, ещё хоть один ребёнок сляжет с отравлением — всем заводом будете этим детским питанием питаться до конца жизни! Я уверена, что отравлений больше не будет.

— Вы нарисовали такой идиллический, парадно-праздничный образ Лукашенко, что многие могут подумать, будто вы живёте в Индии у мужа, а в Белоруссии бывает лишь на каникулах.

— Как раз наоборот — живём всей семьёй в Минске, и муж тоже, он здесь давно ассимилировался и очень доволен. Некоторое время назад мы ездили в гости к его родным в Индию, и так получилось, что задержались на целый месяц. Ашок ворчал, что ему жарко, просил поскорее вернуться домой. То есть в Белоруссию. И когда мы вернулись, он, сойдя с трапа самолёта, выдохнул: «Наконец-то свои!» Я долго хохотала.

Мне в Индии прекрасно отдыхается, в других странах отлично выступается, но другого места жительства, кроме родной Белоруссии, моя семья даже не рассматривает.