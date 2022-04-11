Швыдкой рассказал, когда коллекция Морозовых может вернуться в Россию
Швыдкой: коллекция Морозовых может вернуться в Россию к майским праздникам
Полина Шестак
Полина Шестак
12:22, 11 апреля 2022
Михаил ШвыдкойФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Коллекция Морозовых может вернуться в Россию к майским праздникам, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Экспозицию задерживали во Франции якобы из-за проблем с логистикой.
На сегодняшний день, с моей точки зрения, вся логистика возвращения коллекции Морозовых проработана. Я надеюсь, что к майским праздникам она будет в России, — рассказал Швыдкой.