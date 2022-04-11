Швыдкой рассказал, когда коллекция Морозовых может вернуться в Россию

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Зрители «Метрополитен-опера», пришедшие 10 апреля на оперу «Евгений Онегин», высказались о том, стоит ли смешивать политику и русское искусство на фоне событий на Украине. Мнения по этому вопросу разделились, сообщил корреспондент РИА Новости, проводивший опрос.

Роли в спектакле исполнялись на русском языке. Партию Онегина исполнил российский артист Игорь Головатенко, роль Татьяны — американская певица Айлин Перес (ранее эту партию исполняла Анна Нетребко). Как сообщила одна...