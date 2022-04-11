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Швыдкой рассказал, когда коллекция Морозовых может вернуться в Россию

Швыдкой: коллекция Морозовых может вернуться в Россию к майским праздникам
12:22, 11 апреля 2022
Швыдкой рассказал, когда коллекция Морозовых может вернуться в Россию Михаил Швыдкой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Коллекция Морозовых может вернуться в Россию к майским праздникам, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Экспозицию задерживали во Франции якобы из-за проблем с логистикой.

На сегодняшний день, с моей точки зрения, вся логистика возвращения коллекции Морозовых проработана. Я надеюсь, что к майским праздникам она будет в России,рассказал Швыдкой.

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