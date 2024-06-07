Швыдкой раскрыл миссию культуры в связи с реалиями времени Швыдкой: надо сменить маркеры и критерии в российском искусстве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Швыдкой

Россия должна сосредоточиться на самой себе, осмыслить проблемы рефлексии по отношению к большому миру, заявил NEWS.ru спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, надо сменить маркеры и критериальный ряд. Михаил Швыдкой признался, что очень не любит, когда отечественные фильмы и мюзиклы сравнивают с Голливудом или Бродвеем, и говорят, что наши не хуже.

Для меня это не является критерием качества в последней инстанции. У нас есть другие. Надо сменить маркеры. Надо сменить, наверное, критериальный ряд. Это хорошее искусство или плохое искусство? Это искусство выражает внутренний мир художника, его создавшего, или нет? — предложил спецпредставитель российского президента.

Михаил Швыдкой допустил, что в кинематографе для русской культуры наступило благоприятное время. Когда появилась потребность в новом контенте, государство вложило в эту сферу деньги, отметил он. Потому начал развиваться не только кинотеатральный бизнес, но и кино, которое снимают в сегменте для платформ, констатировал спецпредставитель президента РФ.

Ранее Михаил Швыдкой предложил выводить российскую культуру на китайские, индийские, бразильские, европейские и американские рынки. По его словам, он уже не раз предлагал коллегам из Китая, Индии, ЮАР и стран Персидского залива собрать своих продюсеров и сделать так, чтобы культура в их странах начала приносить деньги.