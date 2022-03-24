Швыдкой прокомментировал инициативу наказывать артистов за их высказывания

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что отечественных деятелей культуры не стоит наказывать за их русофобские высказывания. Такое мнение искусствовед высказал на вопрос об инициативе лишать деятелей культуры наград и званий, пишут «Известия».

Я не сторонник того, чтобы отбирать у людей звания, полученные ими за культурные или научные достижения, — сказал Швыдкой.

Спецпредставитель президента добавил, что люди этой сферы «достаточно эмоциональные» и с ними «нужно разговаривать».

Культура — сфера достаточно тонкая и с людьми культуры надо вести диалог, — отметил телеведущий.

Михаил Швыдкой ответил на вопрос, какое будущее ждёт фестиваль «Русские сезоны» на фоне приостановки странами ЕС контактов с российскими учреждениями культуры. Он выразил мнение, что фестиваль «русские сезоны» нужно переориентировать на другие страны. Какие именно — ещё надо думать, но речь уже идёт о сезонах 2023–2024 годов. Однако в силу экономических обстоятельств, считает Швыдкой, прежде всего потребуется концентрация внутри страны.

Ранее сообщалось, что комиссия по госнаградам при президенте России рассмотрит предложение депутата Госдумы от «Единой России» Екатерины Стенякиной лишить знаков отличия некоторых деятелей культуры, высказавшихся против проведения спецоперации РФ на Украине, и в будущем присуждать почётные звания артистам с учётом их гражданской позиции.